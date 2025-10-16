La Charité International de Charjah consacre 164,5 millions d’AED à l’aide mensuelle sur dix ans

CHARJAH, 16 octobre 2025 (WAM) – La SCI (Sharjah Charity International) a réaffirmé son engagement indéfectible à poursuivre sa mission humanitaire visant à autonomiser les personnes dans le besoin et à aider les familles à faible revenu à atteindre l’autosuffisance, conformément à la vision de la direction avisée des Émirats arabes unis, qui a fait du travail caritatif et humanitaire un principe national et un pilier essentiel du développement durable et d’une vie digne pour tous.

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, célébrée chaque année le 17 octobre, Cheikh Saqr bin Mohammed Al Qasimi, président du conseil d’administration de la SCI, a affirmé que l’association aligne ses divers programmes sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment le premier d’entre eux : éradiquer la pauvreté.

Il a souligné que les efforts de l’association visent à transformer l’aide humanitaire d’une simple assistance temporaire en un levier d’autonomisation, permettant aux familles de subvenir elles-mêmes à leurs besoins et d’assurer un avenir meilleur à leurs enfants.

Cheikh Saqr Al Qasimi a précisé que, de 2014 à la fin de 2024, l’association a consacré plus de 164,5 millions d’AED à des programmes d’assistance mensuelle destinés aux citoyens et résidents à revenu limité, notamment les veuves, les divorcées, les personnes âgées et les individus incapables de travailler.

Il a ajouté que ces programmes constituent l’épine dorsale des initiatives locales de l’association, assurant la stabilité de milliers de familles et leur permettant de vivre dans la dignité, tout en préservant leur humanité.

Le président de SCI a également indiqué que l’association a élargi la portée de ses actions à l’étranger en fournissant une aide alimentaire aux groupes les plus vulnérables, pour un montant supérieur à 216 millions d’AED. Grâce à cette initiative, plus de 12,3 millions de paniers alimentaires ont été distribués dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique.

En outre, plus de 66 000 patients dans le monde ont bénéficié de campagnes médicales et de programmes de traitement destinés à soulager la souffrance des populations démunies.

Cheikh Saqr Al Qasimi a souligné que le travail caritatif aux Émirats arabes unis a évolué pour devenir un système intégré fondé sur les valeurs de don et de solidarité instaurées par le Père fondateur, feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

« Aujourd’hui, la direction avisée de notre pays continue de consolider cet héritage en traduisant ces valeurs en actions concrètes à travers toute la nation de la générosité », a-t-il déclaré.

Ainsi, Sharjah Charity International poursuit sa contribution au modèle humanitaire des Émirats, symbole de compassion, de coopération et de développement durable à l’échelle locale et mondiale.