ION lance la première plateforme unifiée de recharge pour véhicules électriques aux Émirats arabes unis

CHARJAH, 16 octobre 2025 (WAM) – ION, la coentreprise de mobilité durable fondée par BEEAH et Crescent Enterprises, a annoncé le lancement du premier écosystème national entièrement intégré pour les véhicules électriques (VE) aux Émirats arabes unis, comprenant l’application ION et un système de gestion des points de recharge (Charge Point Management System).

Ce nouveau système propose des solutions complètes de recharge et soutient le déploiement de plus de 100 bornes de recharge ultra-rapides à travers le pays, en collaboration avec l’Autorité des routes et des transports de Charjah (SRTA).

Dévoilée lors du salon Evolve Future Mobility au Centre des expositions de Charjah (Expo Centre Sharjah), cette plateforme répond aux défis persistants liés à l’infrastructure des VE en réunissant conducteurs, exploitants, propriétaires, gestionnaires de flottes et acteurs gouvernementaux au sein d’un réseau numérique unifié.

Grâce à l’application ION, les utilisateurs peuvent localiser et accéder facilement aux stations de recharge les plus proches, tandis que les exploitants bénéficient d’outils de gestion et d’analyses de performance en temps réel.

Khaled Al Huraimel, directeur général du groupe et vice-président de BEEAH, a déclaré que ce lancement marque une étape majeure dans l’accélération de l’électrification urbaine dans la région, en facilitant l’accès aux réseaux de recharge et en stimulant l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché.

Pour sa part, Tushar Singhvi, directeur général adjoint et responsable des investissements chez Crescent Enterprises, a souligné que cette initiative consolide la transition du CCG vers une mobilité durable, tout en positionnant les Émirats arabes unis comme chef de file régional du transport propre.

Le déploiement de cette plateforme s’inscrit dans le cadre du partenariat entre ION et la SRTA, visant à renforcer l’infrastructure des véhicules électriques à Charjah grâce à des bornes ultra-rapides de 400 kW, capables de recharger un véhicule en environ 20 minutes. Cette initiative soutient directement les objectifs de neutralité carbone et de transport durable du pays.

Amir Melad, directeur général d’ION, a expliqué que l’entreprise vise à rendre l’adoption des VE fluide pour les utilisateurs et rentable pour les entreprises, grâce à une plateforme connectée et alimentée par l’intelligence artificielle.

ION a présenté, sur son pavillon, les fonctionnalités en temps réel de son système, notamment la recharge instantanée et le paiement automatique. L’entreprise a déjà réalisé plusieurs projets phares, parmi lesquels la première borne de recharge ultra-rapide des Émirats sur Yas Island, ainsi qu’un partenariat de covoiturage électrique avec Masdar City.

L’application ION est désormais disponible sur iOS et Android, avec des projets d’extension au reste de la région du Golfe dans les prochains mois.