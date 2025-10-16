Bolt s’associe à Network International pour améliorer l’expérience de paiement des passagers et des chauffeurs

DUBAÏ, 16 octobre 2025 (WAM) – Bolt, la plateforme mondiale de mobilité partagée, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Network International (Network), l’une des principales entreprises de technologie financière (fintech) au Moyen-Orient et en Afrique, afin d’améliorer l’expérience de paiement sur sa plateforme de réservation de trajets aux Émirats arabes unis.

En vertu de cet accord, Network devient le partenaire officiel des paiements numériques pour les opérations de Bolt aux Émirats arabes unis. Cette collaboration garantit que les paiements effectués via l’application Bolt seront traités de manière rapide, sécurisée et conforme aux plus hauts standards de fiabilité.

Ce partenariat réaffirme l’engagement de Bolt à offrir à ses utilisateurs une expérience de paiement fluide, rapide et sécurisée. En s’appuyant sur l’infrastructure avancée de Network, Bolt proposera des transactions sans friction tant pour les passagers que pour les chauffeurs. Les utilisateurs bénéficieront également d’une protection renforcée grâce aux protocoles et normes de sécurité les plus exigeants du secteur.

Grâce à cette coopération, Bolt consolide sa base technologique et améliore la fiabilité de son système de paiements, permettant ainsi aux usagers de se concentrer pleinement sur leurs déplacements en toute sérénité.

S’exprimant à cette occasion, Ammar Rashid Albreiki, directeur des opérations de Dubai Taxi Company (DTC), a déclaré : « Chez Bolt, notre priorité a toujours été de garantir une expérience sûre, pratique et fluide à nos utilisateurs. Ce partenariat avec Network International nous permet de renforcer davantage notre infrastructure numérique et d’assurer des paiements rapides, sécurisés et sans friction pour nos clients à travers les Émirats arabes unis. »

De son côté, Jamal Al Nassai, directeur général du groupe pour les services marchands – région MENA chez Network International, a affirmé : « Nous sommes ravis de collaborer avec Bolt pour assurer leurs paiements numériques aux Émirats arabes unis. En combinant notre infrastructure de paiement de pointe avec la plateforme innovante de Bolt, nous rendons chaque trajet plus fiable et fluide – tout en offrant une expérience de paiement plus rapide, plus sûre et plus gratifiante aux utilisateurs. »

En outre, les taxis de la Dubai Taxi Company sont déjà équipés de terminaux de paiement Network International, permettant aux passagers de régler leurs trajets directement à bord – que ce soit par carte bancaire, portefeuille électronique ou paiement sans contact.

Cette intégration assure une acceptation harmonieuse des paiements, aussi bien via l’application Bolt qu’en déplacement, contribuant à l’évolution continue du paysage numérique de la mobilité aux Émirats arabes unis.