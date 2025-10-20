Le Salon international du livre de Charjah 2025 (SIBF 2025) annonce une série d’ateliers sur réservation animés par des experts internationaux

DUBAÏ, 20 octobre 2025 (WAM) – Le Salon international du livre de Charjah (Sharjah International Book Fair – SIBF 2025), qui se tiendra du 5 au 16 novembre au Centre des expositions de Charjah, proposera une série exclusive d’ateliers sur réservation animés par des auteurs, traducteurs, éditeurs et enseignants de renommée mondiale. Conçus pour stimuler la créativité et le développement professionnel, ces ateliers offriront aux participants une occasion unique d’apprendre directement auprès d’experts internationaux des domaines de l’écriture, de la traduction, de l’édition et des arts.

La traductrice primée Professeure Lisa Dillman animera un atelier de deux jours intitulé « Que font réellement les traducteurs ? », qui offrira un aperçu approfondi de l’art de la traduction littéraire et des défis de l’adaptation culturelle.

L’écrivaine vietnamienne Dr Nguyễn Phan Quế Mai dirigera l’atelier « Libérez votre créativité et explorez votre héritage », une session de trois jours destinée à aider les auteurs à puiser dans leurs racines culturelles et à exprimer des récits authentiques.

La spécialiste de l’édition Sangeeta Mehta accompagnera les auteurs en herbe à travers un atelier intitulé « Du manuscrit au livre publié : le rôle de l’éditeur dans le processus d’édition », expliquant les étapes de transformation d’un texte finalisé en œuvre publiée.

Pour les passionnés d’écriture audiovisuelle, Matthew Witten, scénariste de télévision connu notamment pour la série Pretty Little Liars, animera l’atelier « Cinq étapes et demie pour réussir l’écriture d’un pilote », dévoilant les secrets de la création de scénarios télévisés captivants.

L’événement proposera également des ateliers artistiques et créatifs tels que String Art, Music Box, Crafted Stories, The Mini Library et The Mini Coffee Shop, où les participants pourront réaliser des maquettes miniatures et des créations artisanales détaillées.

Une série d’ateliers culinaires mettra l’accent sur la santé et la nutrition, avec des thèmes tels que Préparer des boîtes à lunch équilibrées, En-cas savoureux et Allergies alimentaires, offrant des conseils pratiques pour une alimentation sûre et équilibrée.

Les jeunes visiteurs auront l’occasion de participer à des sessions ludiques et éducatives telles que Crée ton propre cadre, Let’s Go Tufting Together et Construis ta propre maison, favorisant l’apprentissage par la pratique et l’imagination.

Compte tenu du nombre de places limité, les participants sont invités à réserver à l’avance via le portail officiel d’inscription afin de garantir leur participation.

Par ces initiatives, le Sharjah International Book Fair 2025 confirme son rôle non seulement comme événement littéraire majeur, mais également comme plateforme mondiale dédiée à l’éducation, à la créativité et à l’échange culturel.