Le président des Émirats arabes unis et le Premier ministre de la Slovaquie examinent les relations bilatérales

ABOU DHABI, 20 octobre 2025 (WAM) – Le président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et Son Excellence Robert Fico, Premier ministre de la République slovaque, se sont entretenus aujourd’hui pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et d’élargir les perspectives de développement, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, des énergies renouvelables, de l’innovation, des technologies d’avenir et de la culture.

Les discussions ont porté sur la coordination des efforts visant à servir les intérêts mutuels des deux nations et à soutenir leur vision commune d’un développement durable et d’une prospérité partagée au bénéfice de leurs peuples.

La rencontre s’est tenue au palais Qasr Al Shati, à Abou Dhabi, où Son Altesse a souhaité la bienvenue à Son Excellence Fico, en visite de travail aux Émirats arabes unis.

Au début de la réunion, le Premier ministre slovaque a transmis les salutations de Son Excellence Peter Pellegrini, président de la République slovaque, ainsi que ses vœux les plus sincères de progrès et de prospérité continus pour les Émirats arabes unis.

Son Altesse le président des Émirats arabes unis et le Premier ministre slovaque ont réaffirmé la solidité des relations bilatérales entre leurs deux pays et leur développement constant dans divers secteurs. Ils ont également exprimé leur engagement commun à approfondir la coopération, en particulier dans les domaines stratégiques et économiques au cœur de leurs priorités nationales, conformément à leur orientation commune axée sur l’innovation et la durabilité.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les développements régionaux et internationaux d’intérêt commun, tout en soulignant l’importance du dialogue et des solutions diplomatiques pour résoudre les crises dans la région et à travers le monde.

Son Altesse le président des Émirats arabes unis et le Premier ministre slovaque ont en outre assisté à la signature d’un accord de coopération économique entre les gouvernements des Émirats arabes unis et de la Slovaquie, ainsi qu’à un mémorandum d’entente dans le domaine de l’investissement.

Les accords ont été échangés, au nom des Émirats arabes unis, par Son Excellence le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre du Commerce extérieur, et au nom de la Slovaquie par Son Excellence Vladimír Šimoňák, secrétaire d’État au ministère de l’Économie.

La réunion s’est déroulée en présence de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président du Presidential Court chargé des affaires spéciales, de Cheikh Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conseiller du président des Émirats arabes unis, ainsi que de plusieurs ministres et hauts responsables.

La délégation slovaque accompagnant le Premier ministre comprenait également plusieurs ministres et hauts responsables, témoignant de la volonté commune des deux pays de renforcer leurs liens bilatéraux et de promouvoir une coopération durable fondée sur le respect mutuel et les intérêts partagés.