L’Autorité des musées de Charjah inaugure l’exposition « Sculpté par la pierre »

CHARJAH, 20 octobre 2025 (WAM) – Cheikh Majid bin Sultan bin Saqer Al Qasimi, président du Districts Affairs Department, a inauguré l’exposition intitulée « Sculpté par la pierre : les outils qui ont façonné le Qatar préhistorique » au Musée archéologique de Charjah.

Organisée en collaboration entre l'Autorité des musées de Charjah (SMA) et les Musées du Qatar, l’exposition se tiendra jusqu’au 30 avril 2026.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Aisha Rashid Deemas, directrice générale de la SMA; Maissa Saif Al Suwaidi, directrice de l’Autorité ; Halima Humaid Al Owais, vice-présidente du Conseil consultatif de Charjah ; Issa Yousef, directeur général de l'Autorité de l’archéologie de Charjah. ; de représentants du consulat du Qatar et des Musées du Qatar, ainsi que de plusieurs experts en archéologie et en culture.

L’exposition présente plus de 110 artefacts archéologiques provenant du Qatar préhistorique, notamment des grattoirs en silex, des pointes de flèches et d’autres outils illustrant l’ingéniosité, l’adaptation et l’interaction des premiers humains avec leur environnement à travers différentes périodes de l’âge de pierre. Parmi les pièces majeures figure la découverte remarquable d’un chameau enterré aux côtés de son propriétaire, datant de plusieurs siècles avant l’avènement de l’islam.

Aisha Rashid Deemas a souligné que cette exposition offre un aperçu unique des premiers chapitres de l’histoire de l’humanité dans la région, mettant en lumière la créativité et la résilience des civilisations anciennes à travers les outils en pierre qui ont façonné leur quotidien. Elle a ajouté que la collaboration avec les Musées du Qatar permet de proposer une expérience éducative et culturelle riche, illustrant le patrimoine commun qui unit les sociétés du Golfe depuis des millénaires.

L’exposition met également en évidence le rôle essentiel du Musée archéologique de Charjah dans la valorisation du patrimoine historique de la péninsule Arabique et dans la promotion de la coopération en matière de recherche à l’échelle régionale.

Un programme interactif accompagnera l’exposition, comprenant un séminaire consacré aux fouilles archéologiques au Qatar ainsi qu’un atelier pratique sur la fabrication d’outils en silex, prévu le 16 novembre 2025.

À travers cette initiative, la SMA réaffirme sa mission de préservation et de promotion du patrimoine culturel, tout en consolidant la position de Charjah comme centre régional de l’archéologie, de la recherche et de l’éducation.