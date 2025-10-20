La Première dame de Türkiye salue le soutien des Émirats arabes unis aux efforts mondiaux en faveur du développement durable

ANKARA, 20 octobre 2025 (WAM) – Emine Erdoğan, épouse du président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, a salué les efforts des Émirats arabes unis en faveur de l’action environnementale durable, ainsi que leur engagement constant à participer, aux côtés des nations du monde entier, aux forums internationaux visant à relever les défis environnementaux et à faire progresser le développement durable pour un avenir meilleur pour les générations à venir.

Mme Erdoğan a tenu ces propos lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil suprême pour la maternité et l’enfance, conduite par Al Reem Abdullah Al Falasi, secrétaire générale du Conseil, en marge du Forum mondial « Zéro Déchet 2025 », organisé à Istanbul sous son patronage du 17 au 19 octobre.

Au cours de la réunion, Al Reem Al Falasi a transmis les salutations de Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, « Mère de la Nation », présidente de l’Union générale des femmes, présidente du Conseil suprême pour la maternité et l’enfance (SCMC) et présidente suprême de la Family Development Foundation.

Elle a également fait part de l’intérêt particulier de Son Altesse Cheikha Fatima pour la participation du Conseil à ce forum, afin de mettre en lumière les réalisations des enfants et des jeunes dans le domaine du développement durable et de bénéficier des expériences internationales en matière de protection de l’environnement et de préservation des ressources.

Cette démarche reflète la vision de la direction des Émirats arabes unis, selon laquelle les enfants et les jeunes sont des partenaires essentiels de l’action environnementale et du développement durable à l’échelle mondiale.