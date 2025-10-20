Etihad Airways s’envole avec 300 vols quotidiens à travers le monde

ABOU DHABI, 20 octobre 2025 (WAM) – Etihad Airways a annoncé aujourd’hui avoir atteint une nouvelle étape majeure dans sa trajectoire de croissance, avec l’exploitation de 300 vols passagers réguliers par jour.

La compagnie a indiqué que cette réalisation reflète la forte expansion enregistrée en 2025, marquée par une augmentation de plus de 20 % du nombre de vols quotidiens par rapport à l’année précédente. Ce développement consolide la position d’Etihad en tant que l’une des compagnies aériennes à services complets connaissant la plus forte croissance au monde, s’inscrivant dans le cadre de la meilleure performance de son histoire.

L’ensemble des 300 vols sont des vols passagers réguliers, ce qui met en évidence le rôle central joué par Etihad Airways et renforce la position d’Abou Dhabi comme l’une des villes les plus connectées et accessibles au monde.

Le capitaine Majed Al Marzouqi, directeur général des opérations et des affaires des invités chez Etihad Airways, a déclaré :

« Nous continuons d’élargir notre réseau de destinations, de renforcer notre flotte et de développer nos talents dans le cadre de notre vision visant à faire d’Etihad la compagnie aérienne de choix pour tous. Cet accomplissement illustre l’un des rythmes de croissance les plus rapides de l’industrie aéronautique mondiale. »

Il a ajouté que la croissance annuelle enregistrée à travers les différents indicateurs de performance reflète la solidité du réseau d’Etihad et la place d’Abou Dhabi comme hub aérien mondial.

En septembre 2025, la compagnie a transporté 1,9 million de passagers, soit une hausse de 21 % par rapport au même mois de l’an dernier, tout en maintenant un taux d’occupation de 89 %. Au cours des neuf premiers mois de 2025, Etihad a transporté 16,1 millions de passagers, en hausse de 18 % sur un an.

La capacité du réseau d’Etihad a progressé de 25 % en septembre dernier par rapport à la même période en 2024, soutenue par l’expansion de la flotte et le lancement de nouvelles destinations clés. En 2025, la compagnie a lancé ou annoncé 31 nouvelles routes, notamment Medan (Sumatra), Phnom Penh (Cambodge), Addis-Abeba (Éthiopie) et Krabi (Thaïlande), portant son réseau mondial à près de 90 destinations.

L’Europe reste un marché clé de croissance, avec une augmentation de 35 % des vols à travers le continent cet été par rapport à l’année précédente.

La flotte opérationnelle d’Etihad a atteint 115 avions, contre 96 en septembre 2024, avec l’intégration de nouveaux appareils Airbus A350 et Boeing 787 Dreamliner, le retour de deux A380 supplémentaires, ainsi que l’arrivée des nouveaux A321LR équipés de suites en première classe.

Le nouvel aéroport international Zayed continue de soutenir cette expansion, offrant l’espace, l’efficacité et les infrastructures modernes nécessaires pour accompagner la croissance de la compagnie. Avec une capacité annuelle de 45 millions de passagers et 65 portes d’embarquement, l’aéroport permet aux voyageurs, grâce à ses systèmes biométriques avancés et à des procédures simplifiées, de passer du trottoir à la porte d’embarquement en moins de 12 minutes.

Durant le premier semestre 2025, plus de 1 700 nouveaux employés ont rejoint Etihad Airways, dont plus de 100 pilotes et 1 000 membres d’équipage de cabine, tandis que plus de 1 100 employés ont été promus au sein des différents départements de la compagnie.

Plus tôt cette année, Etihad a également lancé sa nouvelle stratégie de développement des talents nationaux émiratis, visant à attirer les meilleurs profils dans tous les secteurs de l’entreprise.

Cette stratégie comprend des parcours spécialisés pour les pilotes, ingénieurs, directeurs d’aéroport et cadres et s’adresse autant aux jeunes diplômés qu’aux titulaires de MBA. Au cours des cinq prochaines années, Etihad ambitionne de doubler le nombre de talents émiratis au sein de ses effectifs.