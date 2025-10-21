Abou Dhabi accueille la 64ᵉ édition internationale du championnat « UAE Warriors » d’arts martiaux mixtes

ABOU DHABI, 21 octobre 2025 (WAM) – Les compétitions de la 64ᵉ édition internationale du championnat « UAE Warriors » d’arts martiaux mixtes (MMA) débuteront demain à Abou Dhabi. L’événement est organisé par Palms Sports, avec le soutien du Département de la culture et du tourisme – Abou Dhabi, dans le cadre de la Semaine du défi d’Abou Dhabi.

Lors d’une conférence de presse, Fouad Darwish, directeur général de Palms Sports, a présenté les détails de cette édition, qui se tiendra au Centre national des expositions d’Abou Dhabi (ADNEC). Vingt-six combattants représentant 17 pays s’affronteront dans 13 combats, dont trois pour des titres mondiaux.

Parmi les principales confrontations, le Russe Amro Mohamedov affrontera l’Arménien Marton Mezhlumyan pour le titre des poids légers, tandis que le Somalien Mohyeddine Aboubakar croisera le Brésilien Iago Ribeiro pour le titre des poids mouches. Le troisième combat principal opposera l’Azerbaïdjanais Ashraf Sharboov à l’Angolais Demarte Pena dans la catégorie des poids plumes.

La compétition verra également une forte présence arabe, avec la participation de la Libanaise Amina Hadaiyeh, du Marocain Marouane Belkouid et du Palestinien Abdul Hussein.

Fouad Darwish a souligné que cette 64ᵉ édition reflète la diversité culturelle et sportive du tournoi, rassemblant des combattants issus de différentes écoles et disciplines pour faire de l’UAE Warriors un championnat mondial de référence.