flydubai annonce la conclusion de sept nouveaux accords d’interligne

DUBAÏ, 21 octobre 2025 (WAM) – flydubai a annoncé la conclusion de sept nouveaux accords d’interligne, portant à plus de 40 le nombre total de ses partenaires aériens.

Ces accords stratégiques permettent aux passagers de flydubai d’accéder à plus de 30 destinations en Europe grâce à la compagnie grecque Aegean Airlines et à la compagnie nationale italienne ITA Airways. Par ailleurs, les voyageurs à destination de l’Extrême-Orient et de l’Asie du Sud-Est bénéficieront d’une connectivité renforcée vers plus de 90 destinations grâce à Myanmar Airways International et aux compagnies chinoises Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines et Sichuan Airlines.

Grâce à ces nouveaux partenariats, les passagers profiteront d’une expérience de voyage fluide, avec des itinéraires sur un seul billet et un enregistrement de bagages direct jusqu’à la destination finale, illustrant l’engagement de flydubai à élargir son réseau et à ouvrir de nouvelles liaisons internationales. Aujourd’hui, la compagnie dessert plus de 135 destinations et, grâce à ses accords d’interligne et de partage de code, offre un accès à plus de 300 destinations dans le monde.

Ghaith Al Ghaith, directeur général de flydubai, a déclaré : « Depuis 2009, nous restons attachés à renforcer la connectivité et à faciliter les échanges commerciaux et touristiques. L’ajout de ces sept nouveaux partenaires d’interligne témoigne de cette ambition. Ces accords offriront à nos passagers davantage de flexibilité et de choix dans la planification de leurs voyages, en leur ouvrant l’accès aux réseaux de nos partenaires sur des marchés clés en Asie et en Europe. Dans le même temps, davantage de voyageurs pourront accéder à Dubaï, consolidant ainsi son statut de destination mondiale majeure pour le tourisme et les affaires, et de plaque tournante internationale de l’aviation. »