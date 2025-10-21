Les dirigeants européens soutiennent la proposition du président américain d’instaurer un cessez-le-feu immédiat en Ukraine

BRUXELLES, 21 octobre 2025 (WAM) – Les dirigeants européens ont apporté mardi leur soutien à la proposition du président américain Donald Trump visant à instaurer un cessez-le-feu en Ukraine le long de la ligne actuelle des combats.

« Nous sommes tous unis dans notre volonté d’atteindre une paix juste et durable, à laquelle le peuple ukrainien aspire légitimement », ont déclaré les dirigeants européens dans un communiqué conjoint avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

« Nous soutenons fermement la position du président Trump selon laquelle les combats doivent cesser immédiatement, et que la ligne de contact actuelle doit constituer le point de départ des négociations. Nous restons attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force », ajoute le communiqué publié par la Commission européenne.