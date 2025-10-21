Le Championnat mondial de jiu-jitsu d’Abou Dhabi enregistre 80 % d’inscriptions avant son lancement en novembre

ABOU DHABI, 21 octobre 2025 (WAM) – Le comité organisateur de la 17ᵉ édition du Championnat mondial de jiu-jitsu professionnel d’Abou Dhabi a annoncé que le taux d’inscription a atteint 80 % de la capacité totale de l’événement, plusieurs semaines avant son lancement, témoignant de la confiance internationale croissante envers ce championnat, le plus prestigieux au calendrier mondial du jiu-jitsu.

Les compétitions se dérouleront du 12 au 22 novembre 2025 à la Mubadala Arena du complexe de la Cité sportive Zayed, avec la participation d’une élite de champions et de têtes de série du jiu-jitsu aux niveaux continental et mondial, consolidant ainsi la position d’Abou Dhabi comme capitale mondiale de cette discipline et destination sportive et culturelle majeure attirant athlètes, amateurs et visiteurs du monde entier.

L’événement offrira une expérience globale dépassant le cadre sportif, alliant compétitions de haut niveau, diversité culturelle et esprit de camaraderie entre participants et spectateurs venus des cinq continents — renforçant ainsi le statut d’Abou Dhabi comme pôle international du sport, du tourisme et du dialogue culturel.

Le comité organisateur a précisé que cet engouement reflète la confiance des athlètes du monde entier dans le niveau d’organisation et le professionnalisme de la compétition. Il a appelé les candidats intéressés à finaliser leur inscription avant la clôture prévue, précisant que l’enregistrement sera fermé dès que les quotas fixés pour chaque catégorie seront atteints.