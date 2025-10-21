Le FMI prévoit une croissance de 6 % pour l’économie d’Abou Dhabi et de 3,4 % pour celle de Dubaï en 2025

DUBAÏ, 21 octobre 2025 (WAM) – Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance économique d’environ 6 % pour l’émirat d’Abou Dhabi et de 3,4 % pour l’émirat de Dubaï au cours de l’année 2025.

Cette prévision a été annoncée par le Dr Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI, lors d’une conférence de presse organisée par le Dubai International Financial Centre (DIFC) en coopération avec le Fonds, sous le thème « Perspectives économiques régionales du FMI : rapport sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ».

Le Dr Azour a indiqué que le FMI anticipe une croissance de 4,8 % de l’économie des Émirats arabes unis en 2025, qui devrait atteindre environ 5 % en 2026 — le taux le plus élevé parmi les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) — à la suite des solides performances économiques enregistrées par le pays cette année.

Il a expliqué que cette forte dynamique de croissance des Émirats arabes unis est principalement tirée par les secteurs des services, notamment le tourisme, les services financiers et l’immobilier. Il a ajouté que la croissance d’Abou Dhabi, en particulier, est soutenue par l’augmentation de la production pétrolière après l’assouplissement de l’accord OPEP+, ainsi que par la bonne performance des secteurs des services et de l’immobilier.