La Chambre de commerce de Charjah présente les opportunités d’investissement aux entreprises congolaises

CHARJAH, 21 octobre 2025 (WAM) – La Chambre de commerce et d’industrie de Charjah (SCCI) a organisé le Forum économique Charjah–République démocratique du Congo (RDC), réunissant de hauts responsables, des investisseurs et des représentants de plus de 100 entreprises émiriennes et congolaises pour renforcer les relations économiques bilatérales et explorer de nouvelles opportunités d’investissement.

L’événement, tenu au siège de la SCCI, s’est déroulé en présence d’Abdallah Sultan Al Owais, président de la Chambre de Charjah, de Marie Ndjeka Opombo, ambassadrice de la RDC auprès des Émirats arabes unis, ainsi que de responsables économiques des deux pays.

Les discussions ont porté sur la consolidation des échanges dans des secteurs clés tels que l’énergie, les mines, l’agriculture, la logistique et les infrastructures. Al Owais a souligné que les échanges non pétroliers entre les Émirats arabes unis et la RDC ont atteint 3,1 milliards de dollars en 2024, en hausse de 4,2 % par rapport à l’année précédente, et que le Partenariat économique global (CEPA) devrait porter ce volume à plus de 7,2 milliards de dollars d’ici 2032.

Il a ajouté que Charjah, grâce à ses infrastructures modernes et à son environnement d’affaires attractif, constitue une porte d’entrée stratégique pour les investisseurs congolais dans la région.

Pour sa part, l’ambassadrice Marie Ndjeka Opombo a salué le développement constant des relations économiques bilatérales et décrit le forum comme une plateforme clé pour transformer les visions communes en projets concrets.

Les travaux se sont conclus par des rencontres B2B entre entreprises des deux pays, axées sur la création de partenariats stratégiques et le renforcement de la coopération économique à long terme.