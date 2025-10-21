Journée mondiale de l’énergie : leadership émirien dans la transition vers les énergies propres et renouvelables

DUBAÏ, 21 octobre 2025 (WAM) – Des ministres et responsables du secteur énergétique ont souligné que la Journée mondiale de l’énergie, célébrée chaque 22 octobre, constitue un appel à l’action collective pour promouvoir les énergies propres et durables, tout en saluant les avancées des Émirats arabes unis dans ce domaine.

Instituée à l’initiative de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, et adoptée par 54 pays en 2012, cette journée vise à renforcer la sensibilisation à l’importance d’une énergie sûre et durable et à encourager la coopération internationale pour accélérer la transition vers une économie verte.

Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président du Conseil suprême de l’énergie de Dubaï, a affirmé que cette journée incarne l’engagement des Émirats à mener les efforts mondiaux vers un avenir durable, soulignant les stratégies nationales pour la neutralité carbone d’ici 2050.

Le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, Souhail bin Mohammed Al Mazrouei, a rappelé que la Stratégie énergétique 2050 vise à tripler la capacité de production à partir de sources renouvelables d’ici 2030, tandis que les projets majeurs comme la centrale nucléaire de Barakah et le Parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum ont renforcé la position du pays comme modèle mondial d’énergie propre.

Saeed Mohammed Al Tayer, directeur général de la DEWA, a indiqué que Dubaï continue d’investir dans les technologies solaires et de stockage énergétique, notamment avec le projet hydroélectrique de Hatta, pour faire de l’émirat un centre mondial de l’énergie propre.

Les responsables ont unanimement réaffirmé que la Journée mondiale de l’énergie symbolise l’engagement constant des Émirats arabes unis à bâtir un avenir fondé sur l’innovation, la durabilité et la coopération internationale.