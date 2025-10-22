Hub71 Impact Event inaugure une nouvelle phase d’innovation à Abou Dhabi avec le lancement de nouveaux programmes

ABOU DHABI, 22 octobre 2025 (WAM) – Hub71, l’écosystème technologique mondial d’Abou Dhabi, a annoncé de nouveaux partenariats et programmes lors de son événement phare Impact Event 2025, marquant une nouvelle étape dans la croissance de l’émirat axée sur l’innovation.

Placée sous le thème « Impactful Momentum », cette édition a célébré la coopération entre les secteurs public, privé et entrepreneurial, reflétant l’ambition d’Abou Dhabi de devenir l’un des écosystèmes de startups les plus interconnectés au monde.

Hub71 a dévoilé le lancement de « Initiate », un programme destiné à accompagner les fondateurs de startups en phase de démarrage pour transformer leurs idées ambitieuses en produits viables. Mis en œuvre en partenariat avec SC Ventures et VentureOne, ce programme offre une expertise pratique en création d’entreprise pour valider les concepts, structurer les modèles économiques et préparer les fondateurs à la croissance. Cette initiative place Abou Dhabi parmi les rares hubs mondiaux offrant un parcours complet allant de l’idée initiale à la startup prête à être commercialisée.

Poursuivant son rôle moteur dans la transformation technologique de l’émirat, Hub71 a élargi son écosystème spécialisé Hub71+ AI en intégrant 15 nouveaux partenaires stratégiques, portant le réseau à 24 investisseurs, entreprises et entités gouvernementales, dont le Advanced Technology Research Council (ATRC) et BECO Capital en tant que partenaires principaux. Ce développement soutient l’objectif d’Abou Dhabi de devenir le premier gouvernement « natif de l’IA » au monde d’ici 2027, consolidant sa position en tant que laboratoire mondial pour l’innovation en intelligence artificielle responsable et appliquée.

Lors de l’événement, Hub71 a également annoncé une série de partenariats stratégiques avec des institutions clés d’Abou Dhabi, destinés à favoriser la diversification économique et à élargir l’accès aux financements, aux pilotes et à l’accompagnement entrepreneurial.

Un accord avec l’Autorité de la petite enfance d’Abou Dhabi (ECA) intègre l’initiative Anjal Z au programme Access de Hub71, prévoyant cinq places dans la cohorte 19 et 3 millions d’AED de financement pilote pour des startups développant des solutions liées à la petite enfance. Ces entreprises bénéficieront également d’un soutien financier pouvant atteindre 500 000 AED et d’un accès privilégié au réseau Hub71, au marché d’Abou Dhabi et à ses investisseurs.

En partenariat avec Numou, filiale de l’ADGM, un dispositif de financement des marchés publics permettra aux PME d’accéder plus facilement au capital de roulement, renforçant ainsi leur liquidité et leur croissance.

Ahmad Ali Alwan, directeur général de Hub71, a déclaré : « L’écosystème technologique d’Abou Dhabi continue d’être façonné par une vision commune : générer de l’impact par l’innovation et la collaboration. Les nouvelles initiatives annoncées aujourd’hui illustrent nos progrès dans la création d’opportunités pour les entrepreneurs et notre volonté de consolider le rôle d’Abou Dhabi comme plateforme mondiale pour la croissance technologique. »

Par ailleurs, Hub71 a accueilli huit startups Web3 de Hong Kong dans le cadre de ses Immersion Programmes, renforçant les liens entre Abou Dhabi et les principaux pôles technologiques mondiaux. Cette initiative confirme le rôle de l’émirat en tant que passerelle transfrontalière pour les startups internationales souhaitant s’étendre au Moyen-Orient.