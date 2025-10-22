Mubadala Bio lance une production locale pour renforcer l’approvisionnement en médicaments essentiels et vitaux

ABOU DHABI, 22 octobre 2025 (WAM) – Dans le cadre de son engagement à renforcer la sécurité pharmaceutique nationale, Mubadala Bio a annoncé l’introduction de huit nouveaux médicaments essentiels aux Émirats arabes unis, produits localement par ses filiales. Cette initiative marque une étape majeure dans la mission de l’entreprise visant à améliorer les résultats de santé pour les patients aux Émirats arabes unis et dans la région.

Cette annonce reflète les progrès rapides de Mubadala Bio dans la réalisation de la vision nationale visant à faire des Émirats arabes unis un centre régional des sciences de la vie, en renforçant la sécurité pharmaceutique, en améliorant l’accès aux médicaments essentiels et en soutenant la croissance d’une économie durable fondée sur la connaissance.

Les nouveaux médicaments lancés répondent à une forte demande hospitalière et incluent :

Rivaroxaban, anticoagulant utilisé pour prévenir la formation de caillots sanguins ;

Linezolid, antibiotique essentiel pour le traitement des infections bactériennes résistantes ;

Sugammadex, agent de récupération post-anesthésique après une intervention chirurgicale ;

Fluconazole, antifongique utilisé contre les infections fongiques sévères ;

Pantoprazole, solution injectable pour réduire l’acidité gastrique ;

Ondansetron, injection prévenant les nausées et vomissements liés aux traitements anticancéreux ;

Bupivacaïne, anesthésique local à action prolongée pour le contrôle de la douleur ;

Solution de chlorure de sodium pour inhalation, utilisée pour dégager les voies respiratoires et fluidifier le mucus pulmonaire.

Ces traitements sont désormais produits localement dans les usines de Gulf Inject, Wellpharma et Bioventure Healthcare, relevant de Mubadala Bio, afin de répondre à la demande croissante et d’assurer un approvisionnement national fiable et continu en médicaments critiques.

Le Dr Bakheet Al Katheeri, PDG de la plateforme des investissements aux Émirats de Mubadala et président de Mubadala Bio, a déclaré : « En tant qu’acteur national clé, Mubadala Bio a été créée pour renforcer le secteur pharmaceutique local et permettre la production de médicaments essentiels aux Émirats arabes unis. Avec le lancement de ces produits, nous concrétisons cet engagement et assurons un accès continu et sûr à des traitements vitaux. »

Le Dr Essam Mohamed, PDG de Mubadala Bio, a ajouté : « Ces nouveaux médicaments fabriqués localement soutiennent les prestataires de soins et les patients à travers le pays. Ils témoignent de notre engagement durable à développer les capacités de production nationale dans le secteur des sciences de la vie. »

De son côté, Hamad Husein Almarzooqi, directeur général adjoint de Mubadala Bio, a souligné : « Ces lancements prouvent que Mubadala Bio ne se contente pas de répondre aux besoins actuels, mais façonne également l’avenir du secteur pharmaceutique aux Émirats arabes unis et dans la région. »

Mubadala Bio exploite dix sites pharmaceutiques en Asie, en Afrique et en Europe – dont six aux Émirats arabes unis – capables de produire diverses formes pharmaceutiques, notamment des comprimés, gélules, injections intraveineuses, ainsi que des collyres et gouttes auriculaires. L’entreprise fabrique et distribue plus de 10 000 produits dans plus de 100 pays.