Saqr bin Saud inaugure la première installation des Émirats arabes unis dédiée à la capture et à l’utilisation du carbone

RAS AL-KHAIMAH, 22 octobre 2025 (WAM) – Cheikh Saqr bin Saud bin Saqr Al Qasimi, président du conseil d’administration de RAK Ceramics, a inauguré aujourd’hui, en présence de plusieurs hauts responsables, la première installation des Émirats arabes unis dédiée à la capture et à l’utilisation du carbone (CCU), développée par Gulf Cryo pour la production de dioxyde de carbone de haute pureté à partir des émissions industrielles de l’entreprise.

Cette inauguration marque une étape stratégique dans le cadre du partenariat entre RAK Ceramics, l’un des plus grands producteurs mondiaux de céramique, et Gulf Cryo, leader régional des gaz industriels et des solutions de décarbonation. Ce projet vise à développer des technologies innovantes pour réduire les émissions et accroître l’efficacité des processus industriels, conformément à la Stratégie de durabilité intégrée 2050 de Ras Al Khaimah et à la vision nationale des Émirats arabes unis pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Cheikh Saqr bin Saud a souligné que ce projet illustre l’engagement de Ras Al Khaimah envers la durabilité et la responsabilité environnementale, traduisant la vision clairvoyante de Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Ras Al Khaimah, en faveur d’une économie innovante, diversifiée et respectueuse des ressources naturelles.

Il a déclaré : « L’ouverture de cette installation de Gulf Cryo représente un modèle pionnier de transformation des émissions en valeur ajoutée. Ce projet incarne notre conviction que le progrès industriel et la protection de l’environnement peuvent aller de pair grâce à des partenariats solides et à l’investissement dans les technologies propres. »

La nouvelle installation, propriété de Gulf Cryo, est la première du genre aux Émirats arabes unis à produire du CO₂ d’une pureté de 99,99 %, destiné aux secteurs alimentaire, médical, agricole et énergétique. Chaque année, elle captera près de 17 000 tonnes métriques de CO₂ issues des émissions de RAK Ceramics, grâce à un système de purification avancé et écoénergétique qui transforme ces émissions en dioxyde de carbone liquide réutilisable.

Ce projet contribue au développement de l’économie circulaire du carbone aux Émirats arabes unis et à la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations de CO₂ industriel. Il soutient également la mise en œuvre de la stratégie de durabilité de Ras Al Khaimah, consolidant la position de l’émirat comme pôle régional de durabilité industrielle.

La cérémonie d’inauguration a réuni plusieurs partenaires stratégiques et experts du secteur de l’énergie et de l’industrie. Cheikh Saqr bin Saud bin Saqr Al Qasimi a coupé le ruban inaugural avant d’effectuer une visite des installations de la nouvelle unité.