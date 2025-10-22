Le Conseil national fédéral préside une table ronde à Genève sur le rôle des parlements dans l’appui à la prise de décision

GENÈVE, 22 octobre 2025 (WAM) – Le Dr Omar Abdulrahman Al Nuaimi, secrétaire général du Conseil national fédéral (CNF), a présidé une table ronde consacrée au rôle des parlements dans la mise à disposition d’informations fiables permettant à leurs membres de prendre des décisions fondées sur des données probantes.

La session s’est tenue dans le cadre de la réunion de l’Association des secrétaires généraux des parlements (ASGP), organisée en marge de la 151ᵉ Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP) à Genève, en Suisse. Afra Rashid Al Basti, secrétaire générale adjointe chargée de la communication parlementaire au CNF, y a également participé.

Le Dr Al Nuaimi a souligné que le paysage parlementaire mondial connaît aujourd’hui une profonde transformation, tant dans les performances individuelles des membres que dans les priorités des institutions législatives. Cette évolution, a-t-il expliqué, résulte des changements rapides touchant tous les secteurs. Les débats parlementaires ne reposent plus seulement sur des discours et des opinions générales, mais s’appuient désormais sur des données, des analyses scientifiques et des recherches quantitatives et qualitatives, devenues la base de la supervision, de la législation et de la prise de décision politique.

Il a ajouté que l’information exacte et actualisée constitue désormais le moteur essentiel d’une gouvernance efficace, garantissant que les politiques publiques demeurent en phase avec les réalités économiques et sociales des sociétés contemporaines.

Le secrétaire général du CNF a également précisé que les secrétariats parlementaires ont évolué, passant d’un rôle purement administratif à celui d’institutions fondées sur la connaissance, dotées de systèmes intégrés de recherche, d’analyse, de statistiques et de documentation, conçus pour fournir aux parlementaires des informations fiables qui renforcent leurs fonctions législatives et de contrôle.

Il a enfin indiqué que ces systèmes s’appuient sur des mécanismes intégrés de collecte, de vérification et d’analyse des données, suivant des méthodologies scientifiques rigoureuses basées sur les meilleures pratiques internationales. Les résultats sont ensuite présentés sous forme de rapports, de résumés et d’études, permettant une prise de décision éclairée fondée sur des preuves, en cohérence avec les stratégies gouvernementales et la participation active aux forums parlementaires internationaux.