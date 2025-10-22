Al Ain Farms Group et Al Dahra concluent un partenariat pour renforcer l’approvisionnement national en produits laitiers

ABOU DHABI, 22 octobre 2025 (WAM) – Le groupe Al Ain Farms (AAFG), qui regroupe cinq marques sous sa bannière, a signé un partenariat stratégique de trois ans avec le groupe Al Dahra, en marge des activités de la Semaine mondiale de l’alimentation organisée à Abou Dhabi.

Cet accord prévoit un approvisionnement local dédié en lait cru premium provenant des fermes laitières d’Al Dahra à Al Aïn, destiné à soutenir la chaîne complète de production laitière des installations d’AAFG, dont Marmum Dairy.

Ce partenariat constitue une avancée majeure vers la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire des Émirats arabes unis, en renforçant la résilience et l’autosuffisance du système national de production alimentaire. L’approvisionnement local en lait cru permettra à AAFG de proposer aux consommateurs des produits laitiers plus frais et de meilleure qualité, tout en soutenant les priorités nationales en matière d’autonomie et de chaînes d’approvisionnement durables.

Hassan Safi, directeur général du groupe Al Ain Farms, a déclaré : « Grâce à cet accord, nous assurerons un approvisionnement constant en lait cru de qualité pour nos opérations, notamment pour Marmum Dairy, tout en consolidant l’ensemble de l’écosystème laitier des Émirats arabes unis. AAFG demeure fermement engagé à privilégier les sources locales, à soutenir les agriculteurs nationaux et à bâtir des réseaux d’approvisionnement résilients afin de garantir à chaque famille des Émirats un accès quotidien à une alimentation fraîche et de qualité. »

Pour sa part, Arnoud van den Berg, directeur général du groupe Al Dahra, a souligné : « Ce partenariat transformateur avec Al Ain Farms marque une étape clé dans l’évolution du secteur laitier des Émirats arabes unis. Nous sommes fiers de l’annoncer durant la Semaine mondiale de l’alimentation, réaffirmant notre engagement à fournir un lait cru d’une qualité irréprochable qui soutiendra les activités de Marmum et renforcera les capacités de production locales du pays. Cette collaboration incarne notre volonté de garantir aux consommateurs des produits laitiers d’excellence tout en contribuant à la sécurité alimentaire nationale. »

La signature de cet accord, lors de la Semaine mondiale de l’alimentation, symbolise le renforcement de la coopération entre les acteurs nationaux pour accélérer la transition des Émirats arabes unis vers un système alimentaire durable et intégré. Ensemble, Al Ain Farms Group et Al Dahra Group établissent une nouvelle référence en matière de partenariats locaux, générant une valeur durable pour le pays et ses citoyens.