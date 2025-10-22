Le Centre d’incubation et d’entrepreneuriat de la MBZUAI lance le “Demo Day” dédié aux créateurs en intelligence artificielle à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 22 octobre 2025 (WAM) – Le Centre d’incubation et d’entrepreneuriat (IEC) de l’Université Mohamed bin Zayed pour l’intelligence artificielle (MBZUAI) a lancé le « Build It Demo Day », une plateforme destinée aux créateurs et innovateurs pour présenter leurs solutions d’intelligence artificielle (IA) au sein de l’écosystème de l’innovation des Émirats arabes unis. Contrairement aux concours de présentation traditionnels, cet événement met l’accent sur les produits fonctionnels et les prototypes, et non sur les discours.

Le concept repose sur trois critères simples : les participants doivent présenter un projet dont ils sont fiers, intégrer l’IA comme élément central – qu’il s’agisse d’un modèle, d’un agent ou d’un flux de travail – et montrer un travail concret en cours, sous la forme d’une maquette, d’un prototype ou d’une courte démonstration vidéo.

La première édition du “Build It Demo Day” se tiendra le 30 octobre 2025, de 17h à 19h (heure du Golfe), au Masdar City Park. L’appel à candidatures est désormais ouvert en continu aux étudiants universitaires, aux fondateurs de startups et aux professionnels développant des produits fondés sur l’intelligence artificielle.

Les participants sélectionnés bénéficieront d’une visibilité auprès d’organisations locales et internationales et d’un ensemble complet de crédits technologiques destinés à accélérer leurs projets, notamment :

OpenAI (jusqu’à 2 000 USD)

Nvidia (jusqu’à 120 000 USD)

AWS (25 000 USD)

ElevenLabs (50 000 USD)

HuggingFace (jusqu’à 2 000 USD)

PostHog (50 000 USD)

Microsoft Azure (5 000 USD)

HubSpot (remise de 90 %)

Haochen Sun, responsable par intérim du Centre d’incubation et d’entrepreneuriat, a déclaré : « Environ 25 % de nos étudiants arrivent déjà avec une idée de startup, et beaucoup de créateurs à Abou Dhabi développent leurs propres projets. Mais il manquait un espace pour présenter ces travaux à un stade précoce – même imparfaits – et en tirer des enseignements concrets. Build It Demo Day répond à ce besoin. Nous avons réuni des partenaires comme NVIDIA, Microsoft, AWS et ElevenLabs, qui ont offert plus de 200 000 USD en crédits, car ils croient au potentiel des pionniers de l’IA. C’est sur cette scène que les premières idées se transforment en conversations, et ces conversations en entreprises. Nous voulons que cette histoire se construise à Abou Dhabi. »

Depuis sa création en 2023, le Centre d’incubation et d’entrepreneuriat de la MBZUAI a organisé plus de 250 présentations de startups et 400 heures de mentorat menées par des experts de renommée mondiale, dont ceux d’OpenAI et de Microsoft. Il a déjà contribué à la création de 14 startups d’IA à Abou Dhabi, attiré d’importants investissements extérieurs et fédéré une communauté entrepreneuriale dynamique de plus de 2 000 membres.