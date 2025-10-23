DP World introduit une technologie révolutionnaire de manutention de conteneurs conçue à Dubaï

DUBAÏ, 23 octobre 2025 (WAM) – DP World investit 170 millions de livres sterling dans des technologies de pointe pour la manutention de conteneurs sur son hub logistique de London Gateway, au Royaume-Uni, avec l’introduction du système révolutionnaire BOXBAY Empty Superstack, une innovation initialement développée et testée avec succès au port de Jebel Ali, à Dubaï.

Cette solution de stockage en hauteur (High Bay Storage – HBS) transforme la manière dont les conteneurs vides sont entreposés et déplacés. Elle repose sur des grues empileuses entièrement électriques capables de stocker des conteneurs de 20 et 40 pieds sur jusqu’à 16 niveaux, à l’intérieur d’une installation automatisée et entièrement couverte. Ce système permettra d’augmenter considérablement la capacité de stockage, d’améliorer la sécurité et l’efficacité opérationnelle, tout en marquant une avancée majeure dans la digitalisation et l’automatisation des opérations portuaires mondiales.

Développé par BOXBAY, une coentreprise entre DP World et le groupe allemand SMS, le système repose sur des grues électriques de précision qui manipulent les conteneurs de manière entièrement automatisée, assurant leur récupération et leur livraison pour les étapes de transport suivantes. Conçu pour s’intégrer sans modification aux infrastructures portuaires existantes, ce système modulaire ne nécessite aucun changement dans les interfaces terrestres ou maritimes.

En supprimant plusieurs niveaux de conteneurs vides de la zone de stockage automatisée, le système réduit le nombre de manipulations et les opérations de réorganisation, ce qui améliore l’efficacité des grues automatiques et les performances globales du terminal. Résultat : des délais de rotation plus rapides pour les camions et une exploitation portuaire plus productive et durable.

Installé sur le nouveau quai entièrement électrique de London Gateway (Berth 4), le BOXBAY Empty Superstack pourra accueillir jusqu’à 27 000 EVP (équivalents vingt pieds) et offrira des gains significatifs en matière de sécurité, d’efficacité opérationnelle et de performance environnementale. Le projet devrait être achevé en un peu plus de deux ans.

Sultan Ahmed bin Sulayem, président-directeur général du groupe DP World, a déclaré :

« La technologie BOXBAY constitue une avancée majeure dans la gestion du stockage des conteneurs par les ports. Elle est évolutive, automatisée et durable. En l’introduisant à London Gateway, nous apportons une technologie de pointe qui permettra d’accélérer les opérations et d’élever encore les standards de sécurité. »

De son côté, Stephen Whittingham, vice-président exécutif de DP World pour l’Europe du Nord, a ajouté :

« Cet investissement de 170 millions de livres illustre l’engagement de DP World en faveur de l’innovation à London Gateway. Le système BOXBAY Empty Superstack renforcera la fiabilité pour nos clients, réduira les temps d’attente des camions au port et offrira un environnement de travail plus sûr et plus intelligent à nos équipes. »

Le système BOXBAY a déjà démontré son efficacité lors d’essais à grande échelle menés au port de Jebel Ali à Dubaï, où près de 500 000 EVP ont été traités grâce à cette technologie. Son design modulaire et ses capacités de régénération d’énergie font de BOXBAY l’un des systèmes de manutention de conteneurs les plus avancés et les plus durables au monde.

En réponse à l’évolution du commerce mondial, l’installation du BOXBAY Empty Superstack à London Gateway illustre l’engagement continu de DP World en faveur de la logistique intelligente et sa vision visant à établir de nouveaux standards d’efficacité, de durabilité et de sécurité dans l’industrie portuaire mondiale.