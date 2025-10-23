Theyab bin Mohamed bin Zayed assiste au lancement du premier projet mondial d’énergie renouvelable de base à l’échelle du gigawatt, d’une valeur de plus de 22 milliards d’AED

ABOU DHABI, 23 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président du Bureau présidentiel chargé du développement et des affaires des héros de la nation, a assisté à la cérémonie de lancement du plus grand projet mondial d’énergie renouvelable intégrant l’énergie solaire et le stockage par batteries. Ce projet d’envergure sera capable de fournir un gigawatt (GW) d’énergie renouvelable de base, 24 heures sur 24, à un tarif compétitif à l’échelle internationale.

Ce projet inédit au monde, développé par la société Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar et Emirates Water and Electricity Company (EWEC), combine une centrale solaire photovoltaïque (PV) d’une capacité de 5,2 GW à un système de stockage d’énergie par batteries (BESS) de 19 gigawattheures (GWh), le plus grand et le plus avancé technologiquement au monde.

Ce projet redéfinit le potentiel des énergies renouvelables en surmontant le défi de l’intermittence. Une fois opérationnel, il produira pour la première fois une énergie de base à grande échelle à un tarif mondialement compétitif, établissant ainsi une nouvelle référence internationale et réaffirmant le rôle de chef de file des Émirats arabes unis dans le développement des énergies renouvelables.

Ce projet servira de modèle reproductible à l’échelle internationale pour répondre à la demande croissante en électricité propre, sûre et disponible en continu.

Avec un investissement en capital supérieur à 22 milliards d’AED, le projet créera plus de 10 000 emplois et favorisera l’ouverture de nouvelles unités de production industrielle, tout en évitant l’émission d’environ 5,7 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an lorsque l’installation sera mise en service en 2027.

Sa conception intègre des technologies de pointe, notamment une centrale électrique virtuelle, des capacités de formation de réseau et de redémarrage autonome (black start), ainsi que des systèmes d’anticipation et de répartition intelligente renforcés par l’intelligence artificielle.

Le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées et président de Masdar, a déclaré : « Aujourd’hui, Masdar et EWEC posent les fondations du futur, ici à Abou Dhabi. Grâce au soutien indéfectible du président, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi et président du Conseil exécutif de l’émirat, ainsi qu’en présence de Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ce projet d’envergure marque une étape majeure vers la redéfinition du rôle des énergies renouvelables à l’ère numérique. Ce projet pionnier est l’aboutissement de vingt années d’excellence de Masdar dans le domaine des énergies propres et témoigne de la puissance de la collaboration au sein de l’écosystème énergétique d’Abou Dhabi. Alors que le monde recherche une énergie sûre, durable et abordable, les Émirats arabes unis sont fiers d’offrir une nouvelle vision d’une croissance fondée sur la technologie. »

De son côté, Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : « Cette cérémonie marque un moment historique pour Masdar et pour les Émirats arabes unis, représentant une étape décisive dans la transformation énergétique mondiale. Ce projet sans précédent, le plus ambitieux de l’histoire de Masdar, constitue un modèle pour le monde, démontrant qu’une énergie renouvelable peut être produite et distribuée en continu. En surmontant le défi de l’intermittence, nous pouvons répondre durablement à la demande croissante d’électricité, notamment celle générée par l’essor de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec EWEC et nos partenaires pour concrétiser ce projet emblématique, qui établira une nouvelle norme mondiale en matière de développement énergétique durable. »

Pour sa part, Ahmed Ali Al Shamsi, directeur général d’Emirates Water and Electricity Company, a affirmé : « Ce projet emblématique illustre la vision de Son Altesse le président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan et l’engagement constant d’EWEC et de ses partenaires à mettre en œuvre des innovations transformatrices soutenant les objectifs nationaux. Abou Dhabi et les Émirats arabes unis sont aujourd’hui un centre mondial de recherche et d’innovation en intelligence artificielle, et ce projet garantira que les besoins énergétiques de ce secteur stratégique soient satisfaits de manière durable, alimentant ainsi la prochaine génération de croissance économique. Nous sommes fiers de collaborer stratégiquement avec Masdar sur ce projet emblématique, qui inaugure une nouvelle ère énergétique aux Émirats arabes unis. »

Masdar s’est imposée comme un acteur majeur du stockage énergétique, notamment à travers la première installation au monde de batteries connectées à un parc éolien flottant en mer. L’entreprise développe et exploite aujourd’hui des projets dans plusieurs pays et vise à atteindre une capacité totale de 100 GW dans le domaine des énergies propres d’ici 2030.