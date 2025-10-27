Le Conseil d’affaires Émirats–Singapour : 800 entreprises singapouriennes aux Émirats, Abou Dhabi pôle mondial de l’innovation

SINGAPOUR, 27 octobre 2025 (WAM) – Le Dr Brian Shegar, président honoraire et principal conseiller du Conseil d’affaires Émirats arabes unis–Singapour, a affirmé que les relations économiques entre les Émirats arabes unis et la République de Singapour connaissent une croissance continue dans divers secteurs, illustrée par la présence de 600 à 800 entreprises singapouriennes actuellement actives aux Émirats arabes unis.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), en marge du lancement du Sommet d’Abou Dhabi sur les infrastructures à Singapour, le Dr Shegar a précisé que ces entreprises opèrent dans l’ensemble des Émirats et couvrent des secteurs stratégiques tels que l’ingénierie, les infrastructures, l’énergie, l’immobilier et les services de conseil. Il a notamment cité parmi les plus importantes Sabana Jurong, Meinhardt, Capital Land et DBA.

Il a souligné que le Sommet d’Abou Dhabi sur les infrastructures à Singapour constitue une plateforme majeure pour présenter les opportunités d’investissement dans les grands projets de développement et d’infrastructures à Abou Dhabi, ajoutant que cet événement a permis de mettre en lumière le rôle de l’émirat en tant que centre mondial de l’innovation, du développement durable et des villes intelligentes.

Concernant le rôle du Conseil d’affaires Émirats arabes unis–Singapour, le Dr Shegar a indiqué qu’il regroupe environ 135 membres, représentant des entreprises et institutions issues de divers secteurs économiques. Il a précisé que le conseil œuvre activement à renforcer les liens entre les communautés d’affaires des deux pays et à étendre les perspectives de coopération commerciale et d’investissement.

Il a réaffirmé la volonté du conseil de soutenir les partenariats stratégiques et d’encourager davantage d’entreprises émiraties et singapouriennes à explorer les opportunités de croissance mutuelle, ajoutant que le conseil poursuit ses efforts pour faciliter les échanges commerciaux et les investissements et pour accroître la présence institutionnelle des entreprises dans les deux pays, contribuant ainsi à consolider la position d’Abou Dhabi comme pôle régional majeur de l’investissement et des infrastructures durables.