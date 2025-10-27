La « Caravane sportive » de la Police de Dubaï accompagne le Défi Dubaï Fitness 2025 avec des activités quotidiennes

DUBAÏ, 27 octobre 2025 (WAM) – La Police de Dubaï, représentée par son Conseil des athlètes, organise l’initiative « La Caravane sportive », en coopération avec le Club des officiers de la police de Dubaï, comprenant une série d’activités et d’événements quotidiens à l’occasion du lancement du Défi Dubaï Fitness 2025, dans sa neuvième édition. Ce défi vise à faire de Dubaï l’une des villes les plus actives au monde en encourageant les habitants à pratiquer 30 minutes d’exercice par jour pendant 30 jours, du 1er au 30 novembre prochain.

L’initiative de la Caravane sportive a dévoilé son programme complet d’activités, qui ciblera les différents secteurs de la police tout au long du défi, organisé cette année sous le slogan « Trouve ton défi », en coïncidence avec la célébration de l’Année de la communauté aux Émirats arabes unis.

Le centre principal de la Caravane sportive sera installé cette année au Club des officiers de la police de Dubaï, où se tiendront des activités sportives quotidiennes destinées aux directions générales et aux postes de police. Le programme comprend également le lancement du « Défi des 300 000 pas » via l’application STEPPI, ainsi que des compétitions intersectorielles baptisées « Défi des secteurs ».

La Dr Maryam Anas Al Matroushi, présidente du Conseil des athlètes de la Police de Dubaï, a indiqué que l’initiative « La Caravane sportive » est reconnue comme un centre de fitness agréé par le Département de l’économie et du tourisme de Dubaï. Elle a précisé que la participation de la Police de Dubaï cette année s’effectuera en collaboration avec plus de 30 fédérations et académies sportives, et inclura une vaste gamme d’activités, d’ateliers de sensibilisation et de programmes éducatifs, destinés tant au public interne qu’externe, afin de promouvoir la culture du sport et du bien-être au sein du milieu professionnel et de la communauté.

Elle a ajouté que cette initiative vise à impliquer l’ensemble des fédérations sportives du pays, faisant du sport un pont entre la police et la société, et un vecteur de cohésion, de dialogue et d’ouverture, conformément à la stratégie nationale qui encourage à faire du sport un mode de vie.