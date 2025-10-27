Latifa bint Mohammed inaugure le salon Beautyworld Middle East 2025

DUBAÏ, 28 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, présidente de l’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture), a inauguré aujourd’hui le salon Beautyworld Middle East, le plus grand salon international consacré aux produits de beauté, aux soins capillaires, aux parfums et au bien-être au Moyen-Orient.

Organisé au Dubai World Trade Centre jusqu’au 29 octobre, l’événement réunit plus de 2 500 exposants et devrait accueillir plus de 80 000 visiteurs venus de plus de 160 pays, marquant ainsi l’édition la plus internationale de ses 29 années d’existence.

Au cours de sa visite des pavillons nationaux et internationaux, Son Altesse Cheikha Latifa a découvert les dernières innovations façonnant l’avenir du secteur mondial de la beauté. Elle était accompagnée de Son Excellence Helal Saeed Almarri, directeur général du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï.

Occupant 22 halls, le salon confirme sa position parmi les événements les plus importants et les plus établis du secteur, tout en renforçant le rôle de Dubaï en tant que destination phare pour les grandes expositions et conférences internationales, ainsi qu’en tant que passerelle vers de nouveaux marchés contribuant à la croissance économique mondiale.

Organisé par Messe Frankfurt Middle East, Beautyworld Middle East demeure la principale plateforme de découverte de produits, d’expansion commerciale et de coopération transfrontalière dans les domaines du parfum, des cosmétiques, des soins de la peau, des soins capillaires, de la beauté personnelle, du conditionnement, de la technologie et du bien-être.

Ravi Ramchandni, directeur de l’événement, a souligné que Beautyworld Middle East est devenu le carrefour mondial de l’industrie de la beauté, « un lieu où naissent les tendances, se forgent les partenariats et où la créativité internationale rencontre l’influence du Moyen-Orient ». Il a précisé que les nouvelles initiatives introduites cette année, telles que First Editions, Makeup Studio, Natural Notes et Next in Fragrance, établissent de nouveaux standards de créativité, d’engagement et d’inspiration.

Les nouveautés de l’édition 2025

Parmi les temps forts de cette édition figure First Editions, espace dédié à l’innovation situé dans le Hall 6. Ce pavillon met en lumière huit marques émergentes combinant technologies de soins avancées, beauté et bien-être holistique. Sélectionnées par Valérie Kaminov, fondatrice et directrice générale de International Luxury Brand Consultancy (ILBC), ces marques se distinguent par leur potentiel auprès des distributeurs et investisseurs à la recherche de la prochaine vague d’innovations beauté.

Après un lancement réussi en 2024, beautyLIVE by Fresha revient dans un format élargi avec l’ambition d’établir un record du monde Guinness pour le plus grand nombre de rasages et de tailles de barbe effectués en une heure. L’espace accueille également le spectacle Wella R.I.S.E. Durant trois jours, les visiteurs assistent à des démonstrations en direct et à des transformations réalisées par des experts internationaux de la coiffure et de la beauté.

La première journée met en vedette Wella R.I.S.E et son savoir-faire en coloration capillaire, la deuxième est consacrée à l’art du barbering avec STMNT, et la dernière journée présente des marques de prestige telles que Dyson et Jorge X, International Hairdresser of the Year.

Le salon accueille également les maquilleurs de renommée mondiale Hung Vanngo, Bassam Fattouh et Nikki Wolff, qui animeront des séances exclusives sur l’esthétique des célébrités, les techniques éditoriales et les tendances artistiques culturelles, en partenariat avec de grandes marques internationales.

Pour la première fois, une section entière est dédiée aux ingrédients naturels de parfumerie — rose, jasmin, argan, oud, patchouli, agrumes et épices — développée en collaboration avec Resperfuma. Cette zone réunit neuf des plus grands producteurs mondiaux engagés en faveur de la durabilité, de la biodiversité et des filières responsables.

Une nouvelle initiative intitulée Next in Fragrance rassemble maîtres parfumeurs, innovateurs et analystes pour explorer l’avenir de la parfumerie mondiale. Le programme comprend 26 sessions et plus de 80 intervenants, dont les figures emblématiques Roja Dove et Mohamed Hilal, fondateur et PDG du Mohamed Hilal Group, propriétaire des célèbres maisons émiriennes Hind Al Oud et Anfasic Dokhoon.

L’espace Quintessence revient comme l’un des pôles emblématiques du salon, doublant de superficie par rapport à l’édition précédente et présentant plus de 100 marques de parfums de niche, parmi lesquelles Xerjoff, Histoires de Parfums, Welton London, Réserve en Afrique, Sospiro et Boadicea the Victorious, aux côtés de Bohoboco, lauréat du prix du Parfum de niche de l’année 2024.

L’espace Front Row reste le centre de la formation technique et de l’inspiration créative, avec des démonstrations quotidiennes proposées par des marques internationales telles que ghd, Revlon, Guinot, Brazilian Secrets et It’s a 10 Haircare. Le concours régional de stylisme d’ongles Nail It! revient également avec une participation mondiale élargie et de nouvelles catégories, soutenu par des marques telles que Brandi Nails, Credo et Faby.

Introduit en 2024, l’espace Beauty Beginnings soutient la croissance des jeunes entreprises et PME dans les domaines des soins de la peau, des parfums et des soins capillaires. Il accueille 18 marques novatrices, dont Ki’Olal, Exoceuticals, High on Love, CO2 Lift, BodyGuardz, MÄNN Skincare et Remilia.

La sixième édition des Beautyworld Middle East Awards se tiendra le 29 octobre 2025 à l’hôtel Conrad de Dubaï. Cette cérémonie récompensera l’innovation, la créativité et le leadership à travers 17 catégories, dont la Marque locale de l’année, le Parfum populaire et de niche de l’année et la Marque écoresponsable de l’année. L’événement rassemblera les principales figures et décideurs du secteur mondial de la beauté et de la parfumerie.