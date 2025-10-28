ADX inaugure le “Laboratoire d’intelligence de marché” à l’Université de Liwa

ABOU DHABI, 28 octobre 2025 (WAM) – Le groupe Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) a inauguré un laboratoire de formation financière et en investissement à l’Université de Liwa, destiné à renforcer l’éducation financière, former les professionnels de demain et soutenir la vision économique à long terme d’Abou Dhabi et des Émirats arabes unis.

Il s’agit du deuxième laboratoire pédagogique mis en place par l’ADX pour appuyer le développement académique des étudiants et répondre aux besoins croissants du marché du travail national.

Baptisé « Market Intelligence Lab », le centre offre aux étudiants en finance et en gestion un environnement d’apprentissage immersif, avec un accès direct aux données de marché en temps réel et aux technologies de négociation de l’ADX. Plus de 800 étudiants bénéficieront de formations pratiques en analyse des marchés, gestion de portefeuilles et gestion des risques.

Abdulla Salem Al Nuaimi, directeur général du groupe ADX, a déclaré : « Une société instruite sur les questions financières constitue le fondement d’une économie résiliente et inclusive. Ce partenariat avec l’Université de Liwa s’inscrit dans nos efforts constants pour promouvoir la culture financière et préparer les jeunes générations à participer activement à la croissance économique du pays. »

De son côté, le professeur Mohamed Mahjoub Dhiaf, président de l’Université de Liwa, a souligné que le nouveau laboratoire « constitue une plateforme d’apprentissage innovante offrant aux étudiants une expérience réelle des marchés financiers et des compétences avancées en investissement ».

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’ADX visant à renforcer l’éducation financière, encourager la participation au marché des capitaux et consolider la position d’Abou Dhabi comme centre financier mondial de premier plan.