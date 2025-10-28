Le ministère de l’Économie et du Tourisme et Expo City Dubaï lancent le premier Green Innovation District des Émirats arabes unis

DUBAÏ, 28 octobre 2025 (WAM) – Le ministère de l’Économie et du Tourisme, en partenariat avec Expo City Dubaï, a annoncé le lancement du premier “Green Innovation District” des Émirats arabes unis, une initiative phare destinée à redéfinir le développement industriel en alliant croissance économique, durabilité environnementale et responsabilité sociale.

Situé à Expo City Dubaï, le district sera un moteur du développement industriel durable et contribuera activement aux objectifs nationaux en matière de diversification économique et d’action climatique, tels qu’énoncés dans les stratégies Zéro Émission 2050, Centennial 2071 et National Investment Strategy 2031.

Conçu pour accueillir des entreprises engagées dans les énergies propres, l’économie circulaire et les technologies vertes, le Green Innovation District offrira une infrastructure durable et un environnement propice à la recherche, à l’innovation et à la coopération internationale.

Son Excellence Abdulla bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie et du Tourisme, a déclaré que le projet constituait « une étape majeure dans la concrétisation des ambitions économiques et climatiques à long terme des Émirats arabes unis », soulignant que le district fournira « un écosystème d’incubation pour les entreprises et start-up menant la transition vers une économie verte et circulaire ».

De son côté, Reem Al Hashimy, ministre d’État à la Coopération internationale et directrice générale d’Expo City Dubaï Authority, a affirmé que le district « renforcera la position des Émirats arabes unis comme chef de file mondial du développement économique durable, tout en favorisant les partenariats, l’innovation et la création d’emplois verts ».

Parmi les partenaires stratégiques figurent Intesa Sanpaolo, Nestlé, Majra – le Fonds national pour la responsabilité sociétale – et Palmade, fabricant local de produits biodégradables à base de feuilles de palmiers-dattiers.

Le Green Innovation District marque une nouvelle étape dans la transformation de Dubaï en modèle mondial de durabilité urbaine, consolidant l’héritage d’Expo 2020 et de la COP28, et faisant d’Expo City un pôle d’innovation verte et de coopération internationale.