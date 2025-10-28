6 milliards de dirhams de bénéfice net pour Aldar sur les neuf premiers mois de l’année

ABOU DHABI, 28 octobre 2025 (WAM) – Le groupe Aldar Properties a enregistré une hausse de 43 % de son bénéfice net avant impôt au cours des neuf premiers mois de 2025, atteignant 6,8 milliards de dirhams, tandis que le bénéfice net après impôt a progressé de 30 % pour s’établir à 6 milliards de dirhams, porté par une croissance solide et diversifiée dans l’ensemble de ses secteurs d’activité. Le bénéfice par action s’est élevé à 0,64 dirham.

Les ventes totales issues des projets de développement ont atteint 28,5 milliards de dirhams, en hausse de 19 % sur un an, dont 26,5 milliards générés aux Émirats arabes unis. Le troisième trimestre a marqué un record historique avec 9,1 milliards de dirhams de ventes, soutenues par une forte demande sur les projets existants et le lancement de trois nouveaux développements : Fahd Terraces Beach, Rise by Athlon et Al Deem Townhomes.

Les acheteurs internationaux ont représenté une part importante du marché, avec 20,4 milliards de dirhams de ventes, soit 77 % du total des ventes locales.

Son Excellence Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du conseil d’administration d’Aldar, a déclaré que ces résultats « reflètent la vigueur de l’économie émirienne et la résilience du modèle d’affaires diversifié du groupe ». Il a ajouté que le volume des revenus cumulés des projets de développement avait atteint un niveau record de 66,5 milliards de dirhams, confirmant la solidité de la demande pour les résidences haut de gamme.

De son côté, Talal Al Dhiyebi, directeur général du groupe Aldar, a indiqué que la société avait atteint « un bénéfice net record de 6 milliards de dirhams », résultant de la réussite des investissements stratégiques réalisés ces dernières années, tout en réaffirmant l’engagement du groupe à poursuivre sa stratégie de croissance durable et à renforcer sa position de moteur clé du développement immobilier et économique aux Émirats arabes unis.