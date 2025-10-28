La Fondation Mohammed bin Rashid pour le logement organise le Forum du logement intelligent 2025 à Dubaï

DUBAÏ, 28 octobre 2025 (WAM) – La Fondation Mohammed bin Rashid pour le logement a organisé le Forum du logement intelligent 2025 sous le thème « Des solutions innovantes pour un logement intelligent et durable », affirmant ainsi son engagement à soutenir la vision de l’avenir de Dubaï et à renforcer la qualité de vie dans l’émirat.

L’événement, organisé à l’occasion de la Journée mondiale de l’habitat, s’inscrit dans les efforts de la fondation visant à promouvoir la coopération entre les secteurs public et privé pour développer un système de logement durable et conforme aux normes internationales de planification urbaine.

Mohammed Al Shehhi, directeur exécutif par intérim de la fondation, a indiqué que le forum comprend des ateliers, des tables rondes et une exposition spécialisée présentant les dernières innovations et services intelligents dans le domaine du logement, en plus de la signature de nouveaux partenariats stratégiques.

Il a souligné que ce forum constitue « une plateforme unique pour présenter des solutions novatrices soutenant les objectifs du Plan urbain de Dubaï 2040, à travers un développement durable et une meilleure qualité de vie, centrée sur le bien-être du citoyen ».

Le forum a également marqué le lancement d’un partenariat stratégique entre la fondation et GFS Developments, visant à promouvoir les meilleures pratiques internationales en matière d’habitat intelligent et durable.