20 % des plages italiennes pourraient être submergées d’ici 2050, selon un rapport

ROME, 29 octobre 2025 (WAM) – La Société géographique italienne a averti que l’Italie pourrait perdre près de 20 % de ses plages d’ici 2050 et jusqu’à 40 % d’ici 2100, en raison de l’élévation du niveau de la mer liée à la crise climatique, entraînant une augmentation des risques d’inondation et d’érosion des terres.

Selon l’agence de presse italienne ANSA, ces conclusions figurent dans un nouveau rapport intitulé « Paysages engloutis », présenté mardi par la Société géographique italienne.

Le rapport identifie plusieurs zones côtières particulièrement menacées, notamment le littoral nord-adriatique, les plages du Gargano dans les Pouilles, ainsi que plusieurs portions du littoral tyrrhénien entre la Toscane et la Campanie, sans oublier les côtes de Cagliari et d’Oristano en Sardaigne.

Le document avertit également que la moitié des infrastructures portuaires du pays, plus de 10 % des terres agricoles et de nombreuses zones côtières « amphibies », dont le delta du Pô et la lagune de Venise, sont exposées à un risque croissant de submersion au cours des prochaines décennies.