Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord : les Émirats arabes unis avancent vers une transformation économique régénératrice et inspirée de la nature

DUBAÏ, 29 octobre 2025 (WAM) – L’organisation Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord, en collaboration avec le SEE Institute et l’Université Sorbonne Abou Dhabi, a lancé le rapport intitulé « Blooming Futures: Supporting the UAE’s Journey Toward a Wellbeing Economy » (Des futurs florissants : accompagner la transition des Émirats arabes unis vers une économie du bien-être), qui propose un cadre pratique pour promouvoir une économie durable et prospère en phase avec la vision nationale des Émirats arabes unis.

Rédigé par les chercheuses Najla Almatrooshi et Nicole Weber, le rapport positionne les Émirats arabes unis comme un chef de file mondial de la redéfinition de la prospérité au-delà du PIB, en présentant une feuille de route inspirée de la biomimétique et de la gestion communautaire des ressources, fondée sur les valeurs émiriennes et le patrimoine islamique.

L’étude s’inscrit dans le cadre des grandes stratégies nationales, dont « Nous, les Émirats 2031 », le Plan du Centenaire 2071 et l’initiative Zéro Émission 2050, et appelle à un modèle économique centré sur le bien-être, alliant croissance, innovation et durabilité environnementale. Elle met en avant le rôle de la biomimétique dans la conception urbaine et la gestion des ressources, tout en recommandant la mise en place d’outils financiers durables tels que les obligations de bien-être et les fonds verts pour soutenir les énergies renouvelables et la biodiversité.

Lors de la cérémonie de lancement à The Sustainable City à Dubaï, Ghiwa Nakat, directrice exécutive de Greenpeace MENA, a salué la capacité des Émirats arabes unis à « traduire leur vision en réalisations concrètes », plaçant le bien-être et la durabilité au cœur de la planification nationale. Elle a souligné que « l’intégration de la biomimétique et de la gouvernance partagée permettra de passer d’un modèle d’exploitation à un modèle de régénération, favorisant une économie du bien-être résiliente et inclusive ».

Le rapport met également en lumière The Sustainable City, développée par SEE Holding, comme exemple emblématique de ville durable alimentée par 40 000 panneaux solaires d’une capacité totale de 10 mégawatts. Ce modèle urbain promeut un mode de vie neutre en carbone fondé sur la mobilité partagée, les espaces verts et la gouvernance communautaire.

De son côté, la Dre Clio Chaveneau, de l’Université Sorbonne Abou Dhabi, a affirmé que ce projet illustre l’engagement de l’université en faveur d’une recherche à fort impact ancrée dans les valeurs culturelles, tandis que Najla Almatrooshi, coauteure du rapport, a décrit l’initiative comme « une invitation à redéfinir la prospérité à travers l’empathie, la coexistence et l’harmonie avec l’environnement ».

Le rapport Blooming Futures positionne ainsi les Émirats arabes unis comme pionniers du développement fondé sur le bien-être, offrant un modèle pour les villes de demain, capable d’équilibrer les besoins humains et la préservation de l’environnement.