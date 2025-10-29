L’EAD et l’Université des Émirats arabes unis annoncent un partenariat de recherche pour soutenir les priorités nationales en matière de durabilité

ABOU DHABI, 29 octobre 2025 (WAM) – L’Agence de l’Environnement – Abou Dhabi (EAD) et l’Université des Émirats arabes unis (UAEU) ont signé un partenariat stratégique de recherche visant à faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) du pays et à renforcer les politiques environnementales fondées sur la science.

Ce partenariat prévoit le lancement d’un programme conjoint de recherche soutenant jusqu’à dix projets collaboratifs dans des domaines tels que le changement climatique, la biodiversité, la santé des écosystèmes marins, la gestion durable des ressources naturelles et les solutions fondées sur la nature.

S.A. la Dre Shaikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’EAD, a souligné que cette coopération « traduit l’engagement d’Abou Dhabi à promouvoir une recherche scientifique appliquée pour renforcer la résilience environnementale et soutenir les ambitions climatiques nationales ».

Pour sa part, le professeur Ahmed Alraeesi, vice-chancelier de l’UAEU, a affirmé que ce partenariat « permettra de développer des initiatives concrètes pour relever les défis environnementaux et sensibiliser les jeunes à la durabilité ».

Les étudiants de l’UAEU participeront activement aux projets et bénéficieront de l’expertise de l’EAD, contribuant à former une nouvelle génération de chercheurs en environnement. Ce programme consolide le rôle d’Abou Dhabi comme pionnier régional de la recherche et de l’innovation durables.