Moro Hub, Liferay et CODE81 signent un partenariat stratégique pour faire progresser les expériences numériques aux Émirats arabes unis

DUBAÏ, 29 octobre 2025 (WAM) – Moro Hub, filiale de Digital DEWA, le bras numérique de l’Autorité de l’électricité et de l’eau de Dubaï (DEWA), a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec Liferay, leader mondial des plateformes d’expérience numérique (DXP), et CODE81, société régionale de conseil et de solutions technologiques.

Le protocole d’accord a été signé par Mohammed Bin Sulaiman, PDG de Moro Hub, Moussalam Dalati, directeur général de Liferay pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la France, et Nader Paslar, directeur général de CODE81.

Mohammed Bin Sulaiman a déclaré : « Chez Moro Hub, notre vision dépasse la simple fourniture d’infrastructures technologiques. Nous contribuons activement au parcours des Émirats arabes unis vers le statut de capitale mondiale du numérique. Ce partenariat réaffirme notre engagement à bâtir des écosystèmes sécurisés, durables et prêts pour l’avenir, en phase avec la stratégie nationale de l’économie numérique et les ambitions Net Zéro du pays. »

L’alliance associe l’expertise mondiale de Liferay dans les expériences numériques, le savoir-faire régional de CODE81 en matière de mise en œuvre et les infrastructures d’hébergement de pointe de Moro Hub, offrant ainsi une base complète pour accélérer la transformation numérique des organisations et améliorer l’expérience des usagers et des parties prenantes.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la vision numérique des Émirats arabes unis, visant à renforcer la confiance, la connectivité et l’innovation dans les services publics et privés.

Selon un rapport du Boston Consulting Group (BCG) intitulé « Digital Government in the Age of AI », les citoyens du CCG affichent un taux de satisfaction de 81 % vis-à-vis des services numériques, contre 65 % à l’échelle mondiale. Face à ces attentes croissantes, les gouvernements et les entreprises doivent sans cesse innover pour offrir des services fiables et efficaces.

Nader Paslar, directeur général de CODE81, a souligné : « Les partenariats stratégiques comme celui-ci sont essentiels pour concrétiser la vision numérique des Émirats arabes unis. En combinant la technologie avancée de Liferay, l’expertise locale de CODE81 et l’infrastructure mondiale de Moro Hub, nous permettons aux organisations d’accélérer l’innovation, de renforcer la confiance numérique et de façonner l’économie de demain. »

De son côté, Moussalam Dalati, directeur général de Liferay pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la France, a ajouté : « Les expériences numériques centrées sur l’utilisateur deviennent la pierre angulaire de l’avenir numérique de la région. Grâce à la plateforme Liferay DXP, fondée sur le cloud, open source et dotée d’intelligence artificielle, nous créons des cadres évolutifs et sécurisés qui redéfinissent les standards de l’innovation numérique. »

Ce partenariat illustre une vision commune d’innovation, de sécurité et de durabilité, contribuant à faire progresser l’agenda numérique des Émirats arabes unis. En unissant expertise internationale et capacités locales, Moro Hub, Liferay et CODE81 entendent jouer un rôle clé dans la transformation numérique du pays, tout en soutenant les entreprises et les institutions gouvernementales dans leur croissance et leur compétitivité à long terme dans un monde de plus en plus axé sur le numérique.