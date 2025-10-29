Les bénéfices de Dubai Aerospace Enterprise doublent pour atteindre 653 millions de dollars en neuf mois

DUBAÏ, 29 octobre 2025 (WAM) – Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a annoncé avoir doublé son bénéfice avant impôts pour atteindre 653 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, contre 326,6 millions de dollars durant la même période de 2024, soutenue par une forte croissance de ses revenus et l’intégration réussie de l’entreprise Nordic Aviation Capital (NAC).

Selon les résultats financiers pour la période close au 30 septembre 2025, publiés aujourd’hui, le chiffre d’affaires de DAE a dépassé 1,3 milliard de dollars, contre environ 1 milliard de dollars un an plus tôt.

Les actifs totaux de la société ont atteint 16,359 milliards de dollars à fin septembre 2025, comparativement à 13,033 milliards de dollars à la même période de 2024.

Le portefeuille de DAE comprend désormais 263 avions acquis, dont 249 détenus et 14 gérés, tandis que 59 avions ont été vendus, dont 48 détenus et 11 gérés.

La société a également conclu 162 contrats de location, renouvellement ou modification, portant à 726 le nombre total d’appareils détenus, gérés ou en commande.

Commentant ces résultats, Firoz Tarapore, directeur général de DAE, a déclaré : « Nos résultats du troisième trimestre 2025 reflètent l’impact positif de l’acquisition de NAC, finalisée en mai 2025 et désormais entièrement intégrée à nos opérations. Les revenus des neuf premiers mois ont augmenté de 26 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars, entraînant un doublement du bénéfice avant impôts à 653 millions de dollars. »

Il a précisé que la marge bénéficiaire avant impôts et le rendement des capitaux propres ont atteint respectivement 26,7 % et 13,6 %, tout en maintenant les indicateurs de capital, de financement et de liquidité à des niveaux conformes aux objectifs internes et aux attentes des parties prenantes.

Le département ingénierie de DAE a enregistré une hausse de 16,5 % de ses revenus, atteignant 155,5 millions de dollars, tandis que ses bénéfices ont bondi de 56,3 % pour s’établir à 46,1 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année.

DAE a également indiqué que 1,311 million d’heures de travail ont été effectuées dans la division ingénierie, avec 191 inspections techniques réalisées, témoignant de la solidité opérationnelle et de la qualité des services de maintenance du groupe.

Ces performances confirment la position de DAE comme acteur mondial de premier plan dans la location et la maintenance aéronautique, tout en consolidant son rôle dans la croissance du secteur aérien aux Émirats arabes unis et à l’échelle internationale.