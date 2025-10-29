Le Grand Musée égyptien devient le premier musée vert d’Afrique

LE CAIRE, 29 octobre 2025 (WAM) – L’Égypte a annoncé que le Grand Musée égyptien a obtenu la certification internationale EDGE Advanced pour les bâtiments verts en 2024, devenant ainsi le premier musée vert d’Afrique et du Moyen-Orient.

Dans un communiqué, le Conseil des ministres égyptien a précisé que cette distinction s’inscrit dans les efforts nationaux pour promouvoir le développement durable, conformément à la Vision Égypte 2030, en réduisant les émissions de carbone, en rationalisant la consommation d’énergie et d’eau, et en intégrant les technologies modernes dans la conception et l’exploitation des infrastructures publiques.

Le gouvernement a souligné que cette reconnaissance « reflète la volonté de l’Égypte de bâtir un modèle civilisé alliant préservation du patrimoine humain et innovation dans le domaine de la durabilité, renforçant ainsi la position du pays comme destination culturelle et touristique mondiale ».

Les autorités compétentes poursuivent les préparatifs de l’inauguration officielle du musée, prévue pour samedi prochain, avec des équipes spécialisées finalisant la mise en scène des galeries, le déploiement des systèmes d’éclairage intelligents et des expositions interactives, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs surplombant les pyramides afin d’accueillir les visiteurs et les délégations officielles dans une atmosphère festive reflétant le visage moderne et culturel de l’Égypte.

Situé au pied du plateau des pyramides de Gizeh et s’étendant sur une superficie de 500 000 mètres carrés, le Grand Musée égyptien est le plus grand musée archéologique au monde consacré à la civilisation égyptienne ancienne. Il abrite plus de 100 000 artefacts issus de différentes époques, dont la collection complète du pharaon Toutânkhamon, présentée pour la première fois dans son intégralité.