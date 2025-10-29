La RTA accueillera le Sommet mondial des transports publics de l’UITP 2026 en avril

DUBAÏ, 29 octobre 2025 (WAM) – Dubaï accueillera le Sommet mondial des transports publics de l’UITP 2026 du 21 au 23 avril prochains, confirmant ainsi son leadership mondial en matière de mobilité intelligente, durable et centrée sur les usagers.

Mattar Al Tayer, directeur général et président du conseil d’administration de l’Autorité des routes et des transports (RTA), a déclaré que cet événement marquera une étape importante dans le parcours de Dubaï vers l’avenir du transport, après avoir déjà accueilli avec succès le sommet en 2011.

Il a souligné que les transports publics et partagés représentent désormais 21,6 % des déplacements totaux à Dubaï, contre seulement 6 % en 2006, illustrant les investissements soutenus de l’émirat dans des infrastructures de mobilité avancées et durables.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de hauts responsables de la RTA, de représentants du secteur privé, ainsi que de Mohamed Mezghani, secrétaire général de l’Union internationale des transports publics (UITP), et de Renée Amilcar, présidente de l’UITP.

Al Tayer a salué la coopération stratégique entre la RTA et l’UITP, initiée dès la création de la RTA en 2005, et qui a abouti à des projets majeurs tels que la création du Centre d’excellence pour les transports au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) et l’organisation de cinq éditions du Congrès et Salon des transports publics UITP MENA.

De son côté, Renée Amilcar a indiqué que l’édition 2026 sera la première organisée aux Émirats arabes unis depuis 15 ans et la première tenue hors d’Europe dans le nouveau format annuel de l’UITP, coïncidant avec le 140ᵉ anniversaire du sommet. Elle a salué la transformation remarquable de Dubaï en modèle mondial de mobilité urbaine durable et innovante.

Ahmed Hashim Bahrozyan, directeur général de l’Agence des transports publics de la RTA et président du comité d’organisation du sommet, a affirmé que cet événement reflète la vision stratégique de Dubaï et son engagement à stimuler l’innovation dans le domaine du transport public à l’échelle régionale et mondiale.

Il a ajouté qu’en quinze ans, Dubaï a accompli des avancées majeures en matière de mobilité intelligente et d’intégration des réseaux de transport, renforçant sa position en tant que centre mondial d’excellence, de durabilité et d’innovation.