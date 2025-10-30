Le Sommet « 1 Billion Followers » dévoile les juges et mentors du programme « Creators Ventures Accelerator »

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – Le 1 Billion Followers Summit, le plus grand événement mondial dédié à l’économie des créateurs de contenu, organisé par le Bureau des médias du gouvernement des Émirats arabes unis, a annoncé la composition du jury chargé d’évaluer les candidats présélectionnés pour le programme “Creators Ventures Accelerator”.

Ce programme, organisé par Creators HQ — le premier centre dédié aux créateurs de contenu aux Émirats arabes unis et au Moyen-Orient — en collaboration avec 500 Global, l’un des fonds de capital-risque les plus actifs au monde, fait partie de la deuxième édition de “Creators Ventures”.



Le 1 Billion Followers Summit a également dévoilé l’équipe de mentors qui accompagnera les participants afin de leur transmettre les compétences et outils nécessaires pour développer durablement leurs projets et bâtir les entreprises créatives de demain.

De plus, 21 créateurs de contenu et fondateurs de start-up ont été retenus pour la phase finale, totalisant ensemble plus de 20 millions d’abonnés et d’utilisateurs.

Le programme Creators Ventures Accelerator vise à identifier et accompagner les start-up les plus prometteuses menées par des créateurs. Les projets sélectionnés seront présentés lors de la quatrième édition du 1 Billion Followers Summit, qui se tiendra du 9 au 11 janvier 2026 dans plusieurs sites emblématiques de Dubaï, dont les Emirates Towers, le Dubai International Financial Centre (DIFC) et le Musée du Futur, sous le thème « Content for Good » (le contenu au service du bien commun).

Les participants dont les projets seront retenus par le jury bénéficieront d’un investissement pouvant atteindre 50 millions d’AED, financé par des investisseurs spécialisés dans l’industrie du contenu numérique.

Le jury du programme est composé de figures reconnues du capital-risque et des technologies numériques : Jonathan Labin, investisseur et ancien directeur général de Meta, fort de plus de 20 ans d’expérience ; Megan Lightcap, associée du fonds Slow Ventures et spécialiste en finance, passée par J.P. Morgan ; Scott Van Den Berg, fondateur de Hotstart VC, à l’origine de collaborations avec des créateurs tels que MrBeast et Jessica Alba.



L’équipe de mentors comprend notamment : Sora Lee, experte en marketing ayant dirigé des équipes chez Netflix, Meta et TikTok ;

Giacomo Poggiali, coach produit et mentor ayant accompagné plus de 200 start-up ; Jonathan Tanemori, investisseur et conseiller spécialisé dans la fintech, la blockchain et le Web3 ; Brian Lee, fondateur de Knocksteady (racheté par Disney’s Maker Studios), expert en incubation et en croissance d’entreprises créatives.



Alia Al Hammadi, vice-présidente du Bureau des médias du gouvernement des Émirats arabes unis et directrice générale du 1 Billion Followers Summit, a déclaré : « L’engouement suscité par le programme Creators Ventures Accelerator confirme le succès du sommet et son rôle de plateforme mondiale pour la créativité et l’entrepreneuriat dans ce secteur prometteur. Cet accomplissement renforce la position des Émirats arabes unis en tant que capitale mondiale des économies créative et numérique. »

Elle a ajouté : « Grâce à notre partenariat stratégique avec 500 Global, nous offrons à la nouvelle génération de créateurs et de start-up les outils, le financement et l’environnement nécessaires pour transformer leurs idées en modèles économiques durables, contribuant ainsi à la création d’un écosystème de contenu à impact positif. »

Parmi 1 131 candidatures reçues de plus de 70 pays, 609 projets ont été jugés éligibles, dont 347 créateurs de contenu et 262 start-up et plateformes. Les dossiers ont été évalués selon plusieurs critères : innovation, impact économique et social, qualité d’exécution, potentiel commercial, viabilité et attractivité pour les investisseurs.

Les participants suivront un programme intensif de 10 semaines combinant l’expertise en développement d’entreprises de 500 Global et son vaste réseau d’innovation mondiale dédié à l’économie des créateurs.

Ce programme illustre l’engagement de 500 Global et du 1 Billion Followers Summit à stimuler la créativité, l’innovation et la croissance économique mondiale à travers des initiatives qui transforment les créateurs en véritables entrepreneurs.