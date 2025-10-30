Les projets de “Suqia Émirats” en Tanzanie dépassent leurs objectifs et bénéficient à plus d’un million de personnes

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – Saeed Mohammed Al Tayer, président du conseil d’administration de la Fondation Suqia Émirats, a annoncé que les projets menés par la fondation en République-Unie de Tanzanie, offerts par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, ont dépassé leurs objectifs initiaux, atteignant plus de 1 024 000 bénéficiaires.

Ces projets, réalisés en coopération avec le Croissant-Rouge des Émirats arabes unis, visent à fournir de l’eau potable et propre aux habitants des provinces, villages et zones rurales à travers la Tanzanie, grâce au forage de nouveaux puits artésiens et à la réhabilitation d’installations existantes.

L’annonce a été faite lors de la troisième réunion du Conseil d’administration de Suqia Émirats pour l’année 2025, présidée par Saeed Al Tayer et en présence des membres du conseil : Sultan Rashid Al Ketbi, secrétaire général adjoint aux affaires de l’aide internationale du Croissant-Rouge des Émirats, Dr Ibrahim Saeed Al Hajri, président de l’Université Khalifa des sciences et de la technologie, Dr Ahmed Ali Al Raisi, directeur de l’Université des Émirats arabes unis, Eng. Nasser Lootah, vice-président exécutif du secteur de la production (énergie et eau) à DEWA, Eng. Waleed bin Salman, vice-président exécutif du secteur du développement des affaires et de l’excellence à DEWA, Dr Yousif Al Akraf, vice-président exécutif du secteur du soutien aux affaires et des ressources humaines à DEWA, ainsi que Mohammed Abdul Karim Al Shamsi, directeur exécutif par intérim de Suqia Émirats, et Eng. Saud Aziz Ghaleb, secrétaire par intérim du conseil.

Le conseil a examiné le plan de lancement de la cinquième édition du Prix mondial Mohammed bin Rashid Al Maktoum pour l’eau, prévu pour le dernier trimestre de l’année 2025.

Placée sous la supervision de Suqia Émirats, cette distinction d’un montant total d’un million de dollars américains vise à encourager les projets et technologies innovants dans la production, le dessalement et la purification de l’eau à partir de sources d’énergie renouvelables telles que le solaire, l’éolien, la biomasse, l’hydroélectricité, l’énergie osmotique et la géothermie.

Al Tayer a souligné l’engagement constant de Suqia Émirats à renforcer la position des Émirats arabes unis en tant que leader mondial dans le domaine humanitaire, notant que près de 15 millions de personnes dans 37 pays ont déjà bénéficié des projets de la fondation depuis sa création en 2015.

Il a précisé que Suqia Émirats œuvre à soulager la souffrance des communautés les plus touchées par la crise mondiale de l’eau, tout en encourageant l’innovation pour développer des solutions durables à la rareté des ressources hydriques.

La fondation collabore avec de nombreuses institutions et organisations locales et internationales afin de mettre en œuvre des initiatives humanitaires et des projets de développement destinés à garantir l’accès à une eau propre et sûre à des millions de personnes dans le besoin à travers le monde.