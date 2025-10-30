Ouverture de la 12ᵉ édition du MEFMA CONFEX & Awards 2025 à Dubaï

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – L’Association du management des installations du Moyen-Orient (Middle East Facility Management Association – MEFMA) a inauguré la 12ᵉ édition du MEFMA CONFEX & Awards 2025 à l’hôtel JW Marriott Marina de Dubaï, marquant le 15ᵉ anniversaire de sa création et le lancement de sa nouvelle identité visuelle.

L’événement, organisé en présence de plus de 500 participants issus de 12 pays, de représentants gouvernementaux et d’experts du secteur, met en lumière le rôle central de la MEFMA dans le développement du facility management (FM) au Moyen-Orient.

À cette occasion, l’association a dévoilé un nouveau logo symbolisant son engagement envers la durabilité, l’innovation et la communauté. Depuis sa fondation en 2009, la MEFMA s’est imposée comme une plateforme régionale de référence, représentant plus de 3 000 professionnels et 150 entreprises membres.

Dans un rapport conjoint avec Frost & Sullivan, la MEFMA a estimé la valeur du marché du FM dans le Conseil de coopération du Golfe à 54,6 milliards de dollars, un chiffre qui devrait atteindre 72 milliards de dollars d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,7 %.

La cérémonie a été marquée par la signature de deux protocoles d’accord entre Jamal Lootah, président de la MEFMA, Abdulla Yousef Al Ali, président de la Société des ingénieurs des Émirats arabes unis, et Khalid Al Ammar, sous-ministre adjoint saoudien des Affaires techniques. Ces accords visent à renforcer la coopération régionale dans la formation, la certification et le partage d’expertise, tout en soutenant les initiatives liées à la durabilité et à l’excellence professionnelle.

Jamal Lootah a déclaré que le management des installations est devenu une « force stratégique » essentielle à la durabilité urbaine et à la qualité de vie des communautés, affirmant que la MEFMA continuera de servir de pont entre les gouvernements et le secteur privé pour bâtir des villes plus intelligentes et résilientes.

Le MEFMA CONFEX & Awards se poursuit jusqu’au 30 octobre, avec des sessions B2B, des forums d’experts et un gala de remise des prix célébrant l’excellence et l’innovation dans le secteur du facility management à travers la région.