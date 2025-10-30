Dubai Financial Market enregistre une hausse de 212 % de son bénéfice net avant impôts

DUBAÏ, 30 octobre 2025 (WAM) – Le Dubai Financial Market (DFM) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour les neuf premiers mois de 2025, affichant un bénéfice net avant impôts de 930,8 millions d’AED, en hausse de 212 % par rapport à la même période en 2024. Les revenus consolidés totaux ont atteint 1,1 milliard d’AED, soit une augmentation de 138 %, traduisant la vigueur de l’activité de trading et l’expansion continue de l’écosystème des marchés de capitaux de Dubaï.

Au cours de la période, l’indice général du DFM (DFMGI) a progressé de 13,2 % pour clôturer à 5 839,64 points, confirmant la dynamique positive du marché et la confiance croissante des investisseurs. La capitalisation boursière totale s’est élevée à 995 milliards d’AED, en hausse de 9,7 % par rapport à la fin de l’année 2024, portée par l’arrivée de nouveaux émetteurs et investisseurs issus de divers secteurs.

Helal Saeed Al Marri, président du DFM, a déclaré : « Les résultats du DFM pour les neuf premiers mois de 2025 reflètent la solidité et le dynamisme des marchés de capitaux de Dubaï, ainsi que la confiance croissante des investisseurs internationaux. La progression continue des volumes et de la capitalisation confirme le succès de notre stratégie visant à renforcer la liquidité, élargir la participation mondiale et améliorer l’accessibilité du marché. »

Le DFM a enregistré une moyenne quotidienne de transactions de 709 millions d’AED, en hausse de 83 % par rapport à 2024. La valeur totale échangée a augmenté de 82 % pour atteindre 133 milliards d’AED, tandis que le nombre moyen de transactions quotidiennes a progressé de 48 % pour atteindre 13 600.

Le marché a également accueilli 82 742 nouveaux investisseurs depuis le début de l’année, dont 84 % d’étrangers, portant la base totale d’investisseurs à plus de 1,2 million. Les investisseurs étrangers ont représenté 51 % de la valeur totale des échanges, et les investisseurs institutionnels 70 %, confirmant l’attrait de Dubaï comme pôle financier international.

L’offre secondaire d’actions de Du a marqué la première opération de ce type entièrement commercialisée aux Émirats arabes unis, suscitant une forte demande tant des investisseurs institutionnels que particuliers, et renforçant la liquidité du marché.

Par ailleurs, l’introduction en bourse (IPO) d’ALEC Holding en septembre 2025 illustre la diversification croissante des entreprises cotées, témoignant du rôle du DFM dans l’élargissement de la représentation sectorielle et du renforcement de la position de Dubaï comme centre régional pour les émetteurs.

La capitalisation totale du DFM s’établit à 995 milliards d’AED, dominée par le secteur financier (42 %), suivi de l’immobilier (19 %), des services publics (16 %) et de l’industrie (12 %). Les télécommunications représentent 4 %, tandis que la consommation et d’autres secteurs complètent la composition du marché, reflétant la diversification économique de l’émirat.

Hamed Ali, directeur général du DFM et de Nasdaq Dubai, a affirmé : « Les solides performances du DFM sur les neuf premiers mois de 2025 démontrent les progrès constants de notre stratégie, visant à renforcer la liquidité, élargir la participation et faciliter l’accès pour les investisseurs locaux et internationaux. L’intérêt soutenu pour les introductions en bourse confirme la confiance dans les marchés de capitaux de Dubaï et la solidité de notre plateforme. Nous poursuivons nos efforts pour stimuler la transformation numérique, diversifier nos produits et favoriser l’innovation afin de consolider la position du DFM comme l’un des principaux marchés de capitaux de la région. »