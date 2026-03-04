Le Ministère de la Défense intercepte 175 missiles et 876 drones iraniens depuis l’attaque

ABOU DHABI, 4 mars 2026 (WAM) -- Le Ministère de la Défense a annoncé que les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont intercepté avec succès trois missiles balistiques aujourd’hui, 4 mars 2026, et détecté 129 drones, dont 121 ont été interceptés tandis que huit sont tombés sur le territoire de l’État. Le ministère a indiqué que depuis le début de l’agression iranienne flagrante, 189 missiles balistiques lancés en direction des Émirats arabes unis ont été détectés, dont 175 détruits, 13 tombés en mer et un missile ayant atterri sur le territoire de l’État. Un total de 941 drones iraniens ont également été détectés, dont 876 interceptés, tandis que 65 sont tombés dans le pays. Huit missiles de croisière ont également été détectés et détruits.

Les attaques ont causé certains dommages collatéraux et entraîné trois décès de nationalités pakistanaise, népalaise et bangladaise, ainsi que 78 blessures légères parmi des personnes de nationalités émiratie, égyptienne, soudanaise, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, sri-lankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise et afghane.

Le ministère a confirmé que les bruits entendus dans différentes parties du pays résultent de l’interception de missiles balistiques par les systèmes de défense aérienne et de l’interception de drones et de missiles de croisière par des avions de chasse. Ces opérations ont causé des dégâts matériels mineurs à modérés à un certain nombre d’installations civiles.

Le ministère a fermement condamné ce ciblage militaire, le qualifiant d’acte d’agression flagrant et de violation manifeste de la souveraineté nationale et du droit international. Il a affirmé que les Émirats arabes unis se réservent pleinement le droit de répondre à cette escalade et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur territoire, leur population et leurs résidents, de manière à préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité, ainsi qu’à protéger leurs intérêts et capacités nationaux.

Le Ministère de la Défense a réitéré qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace et prend toutes les mesures nécessaires pour affronter fermement toute tentative de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays. Il a ajouté que la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs demeure une priorité absolue qui ne saurait être compromise.

Le ministère a également exhorté le public à s’informer auprès des sources officielles du pays et à éviter de diffuser des rumeurs ou des informations non vérifiées.