Le ministère de la Défense intercepte 181 missiles et 1 001 drones iraniens depuis mars

ABOU DHABI, 5 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense a annoncé que les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont détecté sept missiles balistiques, interceptant et détruisant six d’entre eux, tandis qu’un missile balistique est tombé à l’intérieur du pays. Le ministère a ajouté que les défenses aériennes ont également détecté 131 drones, interceptant 125 d’entre eux, tandis que six sont tombés sur le territoire des Émirats arabes unis. Le ministère a indiqué que depuis le début de l’agression flagrante de l’Iran, 196 missiles balistiques lancés en direction des Émirats arabes unis ont été détectés, dont 181 détruits, 13 tombés en mer et deux ayant atterri sur le territoire de l’État. Un total de 1 072 drones iraniens ont également été détectés, dont 1 001 interceptés, tandis que 71 sont tombés dans le pays. Huit missiles de croisière ont également été détectés et détruits.

Les attaques ont entraîné trois décès de nationalités pakistanaise, népalaise et bangladaise, ainsi que 94 blessures légères parmi des personnes de nationalités émiratie, égyptienne, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, sri-lankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise, afghane, bahreïnie, comorienne et turque.

Le ministère de la Défense a réitéré qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace et prend toutes les mesures nécessaires pour affronter fermement toute menace à la sécurité du pays, protégeant ainsi sa souveraineté, sa stabilité et ses intérêts nationaux.