Le Qatar intercepte 13 missiles et 4 drones lancés depuis l’Iran, selon le ministère de la Défense

DOHA, 5 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense du Qatar (MOD) a annoncé que l'État du Qatar a été la cible, jeudi à partir de 11h51, de plusieurs vagues d'attaques de missiles, comprenant 14 missiles balistiques et quatre drones lancés depuis la République islamique d'Iran, a rapporté l'Agence de presse du Qatar (QNA). Les Forces armées qataries ont réussi à intercepter 13 missiles, tandis que le dernier missile est tombé dans les eaux territoriales qataries. Les quatre drones ont également été interceptés avec succès, sans faire de victimes.

Dans une déclaration à la presse, le ministère de la Défense a souligné que les Forces armées qataries disposent de toutes les capacités et ressources nécessaires pour protéger et préserver la souveraineté de l'État et de son territoire, et pour faire face avec détermination à toute menace extérieure.

Le ministère de la Défense a appelé les citoyens, résidents et visiteurs à rester calmes, à respecter les instructions émises par les autorités de sécurité, à ne pas se laisser influencer par les rumeurs et à se fier uniquement aux déclarations et informations officielles.