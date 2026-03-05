Abdullah bin Zayed rencontre la Première ministre italienne à Rome

ROME, 5 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a rencontré Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République italienne, lors de la visite de travail de Son Altesse à Rome.

Au cours de la rencontre, Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a transmis à Giorgia Meloni les salutations du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité pour la République italienne et son peuple.

Pour sa part, Giorgia Meloni a prié Son Altesse de transmettre ses salutations à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, accompagnées de ses vœux de prospérité continue et de bien-être pour les Émirats arabes unis et leur peuple.

Lors de la réunion, les deux parties ont discuté de divers cadres de coopération bilatérale dans le cadre du partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et l’Italie. Elles ont également examiné les opportunités de réaliser une croissance et un développement accrus dans la coopération à travers divers secteurs, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, les énergies renouvelables, la durabilité et l’intelligence artificielle, de manière à soutenir les efforts des deux pays pour atteindre un développement global et une prospérité économique durable.

La réunion a également abordé l’ensemble des développements régionaux et internationaux actuels, en particulier à la suite des attaques flagrantes de missiles iraniens contre les Émirats arabes unis et les pays de la région. Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a remercié Giorgia Meloni pour la position fraternelle de son pays et sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis.

Ils ont également discuté de l’importance de renforcer les efforts visant à promouvoir la sécurité et la stabilité durables dans la région.

Son Altesse a affirmé que les relations entre les Émirats arabes unis et la République italienne reposent sur une longue histoire de coopération fructueuse et constructive, soulignant la volonté des deux pays d’élargir leur coopération et leur partenariat stratégique dans divers domaines afin de soutenir leurs efforts pour atteindre un développement durable et renforcer leur rôle en tant que partenaires actifs dans la promotion de la stabilité, de la croissance et de la prospérité durable aux niveaux régional et international.

La réunion s’est déroulée en présence de Saeed Mubarak Al Hajeri, Ministre d’État.