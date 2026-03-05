Les Émirats arabes unis participent à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères UE–CCG

ABOU DHABI, 5 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont participé à une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de l'Union européenne (UE), tenue par visioconférence le 5 mars 2026, afin de discuter de l'agression iranienne contre les États du CCG.





La réunion était coprésidée par Son Excellence le Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn et président en exercice du Conseil ministériel du CCG, et Son Excellence Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne.

Au cours de la réunion, Son Excellence Lana Nusseibeh, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères, a remercié les partenaires européens pour leurs condamnations à la suite des attaques injustifiables, non provoquées et illégales de l'Iran, ainsi que pour leurs fortes expressions de solidarité et de soutien.

Son Excellence Nusseibeh a souligné l'ampleur des attaques non provoquées visant les Émirats arabes unis, notant que le pays avait réussi à se défendre contre plus de 1 000 drones et missiles iraniens, ajoutant que ces attaques ciblaient principalement les infrastructures civiles. Elle a dénoncé avec la plus grande fermeté les violations continues de la souveraineté des Émirats arabes unis, du droit international et du droit international humanitaire.

Elle a insisté sur le fait que la priorité des Émirats arabes unis demeure la sécurité de toutes les personnes présentes sur leur territoire, y compris les citoyens, les résidents et les visiteurs du monde entier, parmi lesquels un nombre important de ressortissants européens.

Elle a informé ses collègues des efforts considérables déployés par les Émirats arabes unis pour répondre aux besoins des ressortissants étrangers durant la crise actuelle, un point qui a été repris par de nombreux ministres européens des Affaires étrangères, qui ont exprimé leur gratitude, notamment pour la coordination étroite ayant permis d'aider les passagers en transit venus de toute l'Europe à regagner en toute sécurité leurs pays d'origine.

Son Excellence Nusseibeh a souligné que les Émirats arabes unis ont constamment privilégié les voies diplomatiques pour prévenir l'escalade actuelle et restent attachés au dialogue et à la diplomatie. Parallèlement, elle a affirmé que les Émirats arabes unis se réservent le droit inhérent à la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies afin de préserver leur souveraineté et de protéger toutes les personnes sur leur territoire.

Elle a également insisté sur l'importance de renforcer la coordination entre l'UE et le CCG en réponse à la crise actuelle. En concluant son intervention lors de la réunion, la ministre Nusseibeh a déclaré : « Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une lutte entre deux visions irréconciliables de l'avenir de la région. Nous, aux Émirats arabes unis, aux côtés de nos partenaires du CCG, nous nous tenons du côté de la coexistence pacifique et nous aspirons à un Moyen-Orient où l'intégration économique régionale crée des opportunités – et non la destruction – pour tous. »

À l'issue de la réunion, les ministres ont publié un communiqué conjoint réaffirmant l'importance de poursuivre la coopération entre le CCG et l'Union européenne afin de promouvoir la stabilité, de protéger la liberté de navigation et de garantir la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales et de l'énergie.