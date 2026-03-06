Les Émirats arabes unis et le Japon concluent un accord CEPA pour dynamiser les échanges économiques

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis et le Japon sont parvenus à un accord sur les dispositions finales d’un Accord de Partenariat Économique Global (CEPA), le premier du genre pour le Japon avec un pays arabe, visant à approfondir davantage les relations commerciales et d’investissement entre les deux nations amies vers de nouveaux horizons de croissance économique mutuellement bénéfique. L’annonce a été faite lors de la visite officielle au Japon de Son Excellence le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées et Envoyé du Ministre des Affaires étrangères au Japon, accompagné de Son Excellence le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur, lors d’une rencontre avec Son Excellence Toshimitsu Motegi, Ministre des Affaires étrangères du Japon.

Cet accord reflète l’engagement commun des Émirats arabes unis et du Japon à renforcer davantage leurs relations stratégiques de longue date dans tous les domaines, en particulier les liens commerciaux et d’investissement. Il représente une étape importante dans le parcours des relations bilatérales et devrait renforcer les flux commerciaux et d’investissement tout en élargissant la coopération du secteur privé dans des secteurs prioritaires tels que la technologie avancée, la logistique, la cybersécurité, la santé et l’éducation.

Le CEPA ouvrira également de nouvelles opportunités de partenariat dans la recherche et le développement, l’innovation, la mobilité intelligente et la sécurité énergétique, ainsi que dans les services financiers et la transformation numérique. Ces domaines sont en adéquation avec la vision des Émirats arabes unis de bâtir une économie fondée sur la connaissance et l’innovation et soutiennent les priorités des deux pays dans le cadre du Partenariat Stratégique Global signé en 2022.

Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber a déclaré : « La conclusion réussie des négociations sur l’Accord de Partenariat Économique Global entre les Émirats arabes unis et le Japon reflète la vision de la direction visant à renforcer les relations économiques et commerciales avec le Japon et souligne la profondeur du partenariat stratégique entre nos deux pays. Cela met également en avant notre engagement commun à promouvoir l’innovation, le développement industriel et une croissance économique durable. »

Le Dr Al Jaber a ajouté : « L’accord ouvrira de nouvelles voies de coopération dans les industries avancées, la technologie et les chaînes d’approvisionnement résilientes, offrant de plus grandes opportunités à nos secteurs privés respectifs pour stimuler l’investissement et l’innovation. En renforçant l’intégration économique entre nos deux nations, l’accord soutiendra le développement d’économies avancées et compétitives pour l’avenir. »

Son Excellence le Dr Thani Al Zeyoudi a salué la conclusion réussie des négociations, déclarant : « Les résultats positifs de nos négociations CEPA avec le Japon, l’une des plus grandes économies mondiales et un membre clé du G7, constituent une avancée significative dans le renforcement des relations EAU-Japon. En supprimant les barrières commerciales et en facilitant l’augmentation des flux d’investissement, ce CEPA ouvrira de nouvelles perspectives à nos secteurs privés, favorisant des partenariats durables qui profiteront aux deux pays et contribueront à nos objectifs de durabilité et à notre prospérité partagée. »

La conclusion réussie des négociations du CEPA intervient dans un contexte de relations commerciales florissantes, les échanges non pétroliers entre les Émirats arabes unis et le Japon ayant atteint 20,3 milliards de dollars en 2025, soit une croissance de 16,7 % par rapport à 2024. Les Émirats arabes unis se sont imposés comme le principal partenaire commercial du Japon au Moyen-Orient et en Afrique, représentant 39 % du commerce total du Japon avec les pays arabes et africains.

Le programme CEPA des Émirats arabes unis est au cœur de leur stratégie de commerce extérieur. Depuis son lancement en septembre 2021, les Émirats arabes unis ont conclu des accords avec plus de 35 économies à forte croissance, améliorant l’accès à des marchés représentant près d’un quart de la population mondiale.