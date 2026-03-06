Le Président des Émirats arabes unis reçoit un appel du roi des Tonga condamnant les attaques iraniennes visant les Émirats arabes unis

ABOU DHABI, le 6 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Sa Majesté le Roi Tupou VI du Royaume des Tonga, qui a condamné les attaques flagrantes de l'Iran visant les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, soulignant qu'elles constituent une violation grave de la souveraineté des États, du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Son Altesse a remercié Sa Majesté Tupou VI pour sa position de soutien envers les Émirats arabes unis. Les deux parties ont appelé au dialogue et à la diplomatie pour traiter diverses questions de manière à préserver la sécurité et la stabilité régionales et internationales.