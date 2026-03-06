Le Président des Émirats arabes unis reçoit un appel du Roi de Belgique condamnant les attaques iraniennes visant les Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique, qui a condamné les attaques flagrantes de l'Iran visant les Émirats arabes unis et d'autres pays de la région, et a affirmé la solidarité de son pays avec les Émirats arabes unis dans toutes les mesures prises pour préserver leur souveraineté, leur stabilité et la sécurité de leur peuple.

Son Altesse a remercié Sa Majesté le Roi Philippe pour la position de soutien de la Belgique envers les Émirats arabes unis. Les deux parties ont souligné la nécessité d'empêcher l'élargissement du conflit dans la région d'une manière qui menace la paix et la sécurité régionales et internationales.