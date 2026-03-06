Les défenses aériennes des ÉAU interceptent neuf missiles balistiques et 109 drones

ABOU DHABI, 6 mars 2026 (WAM) -- Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont détecté aujourd'hui (6 mars 2026) neuf missiles balistiques, qui ont tous été interceptés et détruits avec succès. Les systèmes ont également détecté 112 drones, dont 109 ont été interceptés, tandis que trois drones sont tombés sur le territoire national.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, un total de 205 missiles balistiques ont été détectés, dont 190 ont été détruits, tandis que 13 sont tombés en mer et deux ont atterri sur le territoire national. Au cours de la même période, 1 184 drones iraniens ont été détectés, dont 1 110 ont été interceptés, tandis que 74 drones sont tombés sur le territoire national. Huit missiles de croisière ont également été détectés et détruits.

Ces attaques ont entraîné trois décès de nationalités pakistanaise, népalaise et bangladaise, ainsi que 112 blessures légères parmi des personnes de nationalités émiratie, égyptienne, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, sri-lankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise, afghane, bahreïnie, comorienne et turque.

Le ministère de la Défense a affirmé qu'il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace et à contrer fermement toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité du pays, de manière à préserver la souveraineté, la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis, ainsi qu'à protéger ses intérêts et ressources nationaux.